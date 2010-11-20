به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ای کی آی، ناظران و تحلیلگران واتیکان انتظار داشتند که در دیدار غیرمعمول پاپ و اسقفهای کاتولیک علاوه بر مسئله رسوایی‌های اخلاقی کشیشان کاتولیک مسئله دعوت از اسقفهای ناراضی انگلیکن که تمایل به پیوستن به کلیسای کاتولیک را دارند نیز مورد بررسی قرار گیرد.

قرار است امروز شنبه 29 آبان ماه 24 کاردینال در رم منصوب شوند که در میان آنها می‌توان به اسقف اعظم آلبرت مالکوم راجیث پاتابندیگ از کلمبوی سریلانکا و آنتونیوس ناگوئیب پاتریاک اسکندریه مصر اشاره کرد.

درمیان 24 کاردینالی که قرار است امروز منصوب شوند چهار اسقف و دو کشیش بیش از 80 ساله نیز حضور دارند که این سمت جدید تأییدی به صلاحیت آنها برای انتخاب پاپ جدید است.

برخی از تحلیلگران این رویداد را جلسات پیش از محفل سری کاردینالها توصیف کرده‌اند. محفلی که پس از درگذشت تا کناره‌گیری یک پاپ برای تعیین جانشین وی تشکیل می‌شود.

براساس گزارش رادیو واتیکان، این جلسه به بررسی پاسخ کلیسای کاتولیک نسبت به رسواییهای اخلاقی کشیشها از کودکان در چندین کشور می‌پردازد، چرا که بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند که اقدامات کافی برای در این زمینه انجام نشده‌اند. تنها اقدام پاپ ارسال نامه‌ای در روز 20 ماه مارس برای خانوادگان قربانیان در ایرلند بوده است.