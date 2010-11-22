بسیج سرمایه عظیم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی صبح امروز ـ دوشنبه طی سخنانی در مراسم صبحگاه مشترک بسیجیان مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه که در جوار مزار شهدای گمنام در محوطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تبریک میلاد امام هادی (ع) و هفته بسیج به بسیجیان حاضر در مراسم، نهاد بسیج را یادگار حضرت امام (ره) دانست و با اشاره به گزارشی که جانشین مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه ارائه داد، گفت: گزارشی که برادر عزیزمان ارائه دادند نشان دهنده این است که فکر بسیجی در میان نمایندگان و کارمندان مجلس شورای اسلامی نضج پیدا کرده و حرکت رو به رشدی دارد.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: گزارش جانشین مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه درباره فعالیت‌های بسیج در این قوه حاکی از این بود که فهم درستی از حقیقت بسیجی بوده در این نهاد وجود دارد.



لاریجانی با اظهار این که بسیج از زمان تاسیس بر چند رکن استوار بود، خاطرنشان ساخت: رکن نخست آن این بود که به فکر اصیل اسلامی، فکری که امام آن را به عنوان اسلام ناب محمدی یاد کردند، پایبندی جدی داشت؛ یعنی راهی که روحانیت، مرجعیت، بزرگان و اولیای دین ما پایه‌گذاری کردند و این میراث در قرون مختلف به ما رسیده و اصالت فکری دارد. بسیج این

را به خوبی درک کرد و در تمام بخش های اقدامات خود آن را تجلی داد که این یک مساله بسیار پراهمیتی است.



نماینده مردم قم در مجلس یادآور شد: بسیاری از انحرافاتی که در کشور به وجود آمد از همین کژراهه‌هایی بود که فکر اصیل اسلامی را رها کردند و دنبال روش‌های دیگر رفتند.



لاریجانی تصریح کرد: این اصالت داشتن در یک اجتماع از نظر مبنای ایدئولوژیک و فکری، باعث بالندگی و رشد آن نهاد خواهد شد که این نکته نخست است.



وی ادامه داد: یعنی خصوصیت ولایت‌مداری در بسیج در همه ابعاد آن وجود داشته و دارد و همین عامل تقویت این نهاد مقدس شد که امروز به عنوان یک نهاد پرتحرک که در همه شئونات می‌تواند وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی را به خوبی انجام بدهد، آن را در خودش قوی کرده است.



رئیس قوه مقننه رکن دیگری که در نهاد بسیج تقویت و باعث پیشرفت آن شد را توجه به عنصر جهاد و شهادت دانست و اظهار کرد: این سلوکی است که اولیای دین و ائمه ما همگی برای پیدا کردن بصیرت در بین مومنین آن را به عنوان یک رکن می دانستند.



وی در این راستا به فرمایشی از امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: امام علی (ع) وقتی از بصیرت صحبت می کنند، می فرمایند کسانی که لباس جهاد را از تن در بیاورند بصیرت از آنها گرفته می‌شود.



لاریجانی تصریح کرد: انتزاج این دو موضوع باعث شد که هم اصالت فکری این نهاد حفظ شود و هم در میدان های عملیات چه در دفاع مقدس و چه در سایر شئون با همه هستی وارد میدان شدند و اثرگذار بودند.



وی با اشاره به تحمیل 8 سال جنگ در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به کشور، گفت: زمانی که جنگ به ما تحمیل شد در جبهه های جنگ به خاطر نفوذ فکر غلطی که در رئیس جمهور آن زمان، آقای بنی صدر وجود داشت و نمی گذاشت جریان مردمی به جبهه ها سرازیر بشوند، این امر باعث رکود در جبهه شده بود که گاهی دوتا تکی هم که انجام می دادند بعد زمین هایی را از دست می دادند.



وی با بیان این که ما در سال اول جنگ با همین وضعیت مواجه بودیم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که جریان بسیجی در کشور چه در عرصه سیاسی و چه نظامی توانست خودش را بروز بدهد.



لاریجانی یادآور شد؛ وقتی بنی صدر خلع شد و کنار رفت و جریان حزب اللهی و بسیجی در عرصه سیاسی کشور توانست حضور و ظهور پیدا کند و جبهه ها در دست فرماندهان حزب اللهی قرار گرفت، میدان ها باز شد تا نیروهای جان بر کف مومن به جبهه ها بشتابند به فاصله چند ماه ما صاحب چند پیروزی بزرگ شدیم.



وی به شکست حصر آبادان اشاره کرد و گفت: بعد از شکستن حصر آبادان و فتوحات بعدی کمتر از یک سال به فتح خرمشهر رسید.



لاریجانی تصریح کرد: این نشان می دهد اگر جریان کارها براساس اصالت فکری و میدان داری کسانی باشد که اهل جهاد و شهادت باشند، خداوند هم برکات خودش را بر آن مردم نازل خواهد کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اظهار این که این تجربه ای است که ملت ایران به دست آورد، خاطرنشان کرد: پس از آن زمان هر وقت فتنه ای یا حادثه ای در داخل به وجود می آمد که شرایط کشور را متلاطم می کرد این نیروهای مردمی و بسیجی بودند که به صحنه شتافته و با پیروی از راه امام و رهبری شرایط را به گونه ای می کردند که منافع ملی کشور حفظ بشود.



لاریجانی تجربیات چند دهه اخیر را یک میراث بزرگ برای این شجره طیبه (بسیج) دانست و اظهار کرد: امروز بسیج به عنوان یک سرمایه عظیم ملی برای کشور تلقی می شود که باید از آن صیانت کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصری کرد: گاهی حرف های ناروایی در مورد بسیج به خاطر نشناختن این نهاد مقدس زده می شود که آنها مثل کف روی آب می مانند و شرایط همیشه برای ظهور و بروز حقیقت و نهادهایی که براساس فکر اصیل بنا شد فراهم شده است.



لاریجانی خطاب به بسیجیان قوه مقننه گفت: شما چنین سابقه ای را در گذشته داشتید و میراث دار چنین افکاری بودید، امروز باید از نظر فکری و عملی آمادگی برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی داشت و یکدل بود.



لاریجانی تصریح کرد: یعنی بسیج در برابر منافقین، ستمگران و کسانی که می خواهند به انقلاب ستم کنند ایستادگی دارد؛ اما متواضعانه در خدمت ملت است و بدون هیچ چشم داشتی در همه عرصه ها حضور پیدا می کند.



وی با تاکید بر این که این میراث را باید حفظ کرد، خاطرنشان ساخت: امیدوارم این اخلاق و سلوک در بسیج همچنان مستدام بوده و این فکر و جریان با همین خلوص و اصالت پایدار ماندهو همه ما باید وظیفه خود بدانیم از این نهاد مقدس صیانت بکنیم تا انشاءالله در پیشرفت های آینده با حضور نیروهای خدوم بسیج در عرصه های مختلف شاهد پیشرفت های بیشتر برای انقلاب و اسلام باشیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان خود در جمع بسیجیان با دیگر نمایندگان و کارمندان بسیجی حاضر در مراسم به مزار شهدای گمنام دفن شده در محوطه مجلس شورای اسلامی رفت و با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.



پیش از سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سرهنگ مهدیان، جانشین مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه نیز گزارشی از فعالیت های این نهاد در خانه ملت ارائه داد.



سرهنگ مهدیان اظهار کرد: بیش از 700 نفر در سه پایگاه مجلس، کتابخانه مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عضو بوده و در حال فعالیت هستند.



وی از جمله فعالیت های سه پایگاه بسیج مستقر در قوه مقننه را جذب و ساماندهی نیروهای بسیجی، تشکیل کلاس های اعتقادی، برگزاری اردوهای کاروان راهیان نور به منظور احیای فرهنگ جهاد و شهادت و برگزاری اردوهای فرهنگی و ورزشی عنوان کرد و افزود: همه این فعالیت ها با حمایت مسوولان دلسوز مجلس شورای اسلامی و بسیج عملی شده است.

