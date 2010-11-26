نخستین خوابگاه متاهلین کوی دانشگاه تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح این خوابگاه با حضور محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرهاد رهبر رئیس، رستمی معاون دانشجویی فرهنگی و اسماعیلی مدیر خوابگاه‌های کوی دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان متاهل و اعضای شورای صنفی خوابگاه‌ها برگزار شد.

در این مراسم دانشجویان متاهل ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته به دلیل توجه به متاهلین خواستار ساخت یک کلبه شادی جهت فرزندان دانشجویان متاهل شد.

همچنین اعضای شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران در این برنامه گزارشی از فعالیت‌های خود به معاون دانشجویی وزارت علوم ارائه دادند.

رضا رحیمی دبیر شورای صنفی خوابگاه‌های دانشگاه تهران نیز با اشاره به برگزاری جشن ولایت در خوابگاه دانشگاه تهران از اهدای 700 میلیون تومان به خوابگاه‌های دانشگاه تهران به منظور بازسازی و تعمیر بسیاری از قسمت‌های خوابگاه‌های دانشگاه تهران خبر داد.