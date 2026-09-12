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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

تراکتور امروز راهی امارات می‌شود

تراکتور امروز راهی امارات می‌شود

اعضای تیم فوتبال تراکتور ایران برای دیدار با شباب الاهلی امارات در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امروز راهی دبی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، اعضای تیم فوتبال تراکتور ایران برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات، ساعت ۱۶ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) از تهران عازم امارات می‌شوند.

روادید اعضای تیم برای سفر به امارات صادر شده است و کاروان تراکتور طبق برنامه بعد از ظهر امروز با پرواز اختصاصی راهی این کشور خواهد شد تا خود را برای مصاف با شباب الاهلی از هفته اوّل لیگ نخبگان آسیا آماده کند.

لازم به ذکر است که تیم های تراکتور و شباب الاهلی شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران رو در روی هم قرار می گیرند.

کد مطلب 6944814

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    نظرات

    • جعفر IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 2
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      پس استقلال چی
    • ارتش سرخ ۲۰ US ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      2 3
      پاسخ
      ترکتورسازی تا اینجا در لیگ برتر با قرعه شانس نتیجه گرفته بازی با سپاهان ۹۰ دقیقه تو قوطی بود با پرسپولیس هم بازی دست پرسپولیس بود روی یه اشتباه دقیقه ۹۰ گل زدن بازی با گل گهر هم گلشون بیرانوند توپ نکاشته بود زد کاملا خطا بود

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