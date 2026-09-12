به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، اعضای تیم فوتبال تراکتور ایران برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات، ساعت ۱۶ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) از تهران عازم امارات می‌شوند.



روادید اعضای تیم برای سفر به امارات صادر شده است و کاروان تراکتور طبق برنامه بعد از ظهر امروز با پرواز اختصاصی راهی این کشور خواهد شد تا خود را برای مصاف با شباب الاهلی از هفته اوّل لیگ نخبگان آسیا آماده کند.

لازم به ذکر است که تیم های تراکتور و شباب الاهلی شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران رو در روی هم قرار می گیرند.