افتتاح 6 سرای محله تا پایان سال در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اشاره به احداث 13 سرای محله در سطح منطقه 8 گفت: طرح افزایش سرای محلات تا پایان سال آینده از جمله برنامه های معاونت فنی وعمرانی منطقه است.

وی تصریح کرد: سرای محله تسلیحات در خیابان مسیل باختر در زمینی به مساحت 200 متر مربع و در پنج طبقه در مرحله بهره برداری قرار دارد.

شادالوئی افزود: سرای محله ایمان در خیابان دماوند و در 4 طبقه در زمینی به مساحت 850 متر مربع به منظور ارائه خدمات ورزشی و فرهنگی به شهروندان منطقه 8 آماده بهره برداری می شود.

شهردار منطقه 8 عنوان داشت: همچنین 4 سرای محله در محلات زرکش، مجیدیه، دردشت و لشگر با هدف ارتقای سرانه فضاهای فرهنگی در این محلات به بهره برداری می رسند.

شادالویی به احداث مجموعه ورزشی وحیدیه غربی اشاره کرد و عنوان داشت: این مجموعه ورزشی در زمینی به مساحت 1800 متر مربع و در 7 طبقه احداث شده است.