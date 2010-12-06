اخبار کوتاه از ورزش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس محاسبه فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، هیئت تنیس روی میز مازندران هیئت برتر کشور شد.

بر اساس این بررسی با توجه به مسابقات برگزار شده در شش ماهه نخست سال 89 در کشور و توزیع مدال ها و کسب امتیازات لازم رده بندی مسابقات استانهای کشور مشخص شد.

در این محاسبه مازندران با دریافت پنج مدال طلا، چهار نقره و شش برنز و 145 امتیاز به مقام اول کشور دست یافت و استان های کهکیلویه و فارس نیز مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

بابلی ها صدرنشین اسکیت سرعت مازندران شدند



مرحله نخست مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی باشگاه های مازندران در بخش بانوان، با صدرنشینی و پیشتازی اسکیت بازان بابلی به پایان رسید.

در پایان مرحله نخست این مسابقات که در دو رده سینی نونهالان و نوجوانان در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، تیم مدرسه اسکیت ساحل بابل با کسب سه هزار و 386 امتیاز به مقام نخست دست یافت و تیم های ساروی باشگاه تیرگری و هیئت ساری به تریب با دو هزار و 970 و دو هزار و 278 امتیاز دوم و سوم شدند.

مسابقات اسکیت سرعت لیگ باشگاه های مازندران در مواد 200، 300، 500، هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی با حضور 100 اسکیت باز دختر در قالب هفت تیم از شهرهای آمل، بابل، ساری(دو تیم)، نوشهر، قائمشهر و سلمانشهر برگزار شد.

تیم های صعودکننده والیبال بانوان مازندران مشخص شدند



چهره چهارتیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی بانوان مازندران مشخص شد.درپایان مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی بانوان مازندران که با حضور15 تیم درچهارمنطقه این استان برگزارشد، تیم های آمل، نکاء، امیرکلا و بابل به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند.



رئیس هیئت والیبال مازندران گفت: فصل جدید مسابقات والیبال قهرمانی بانوان مازندران درمرحله گروهی درچهارمنطقه استان به صورت دوره ای برگزارشد.



معصومه قلی زاده افزود: درپایان گروه های مقدماتی هشت تیم که شامل نکاء، قائمشهر، امیرکلا و کتالم در گروه یک و آمل، بابل، تنکابن و ساری در گروه دوم با هم رقابت کردند.



وی ادامه داد: در پایان مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها تیم های امیرکلا و نکاء از گروه یک و آمل و بابل از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند.



رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: درمرحله نیمه نهایی این رقابتها تیم آمل با بابل و امیرکلا با نکاء با هم مسابقه می دهند.



قلی زاده اضافه کرد: بازیهای مرحله نیمه نهایی ونهایی این رقابتها نیمه نخست دیماه در بابل برگزارمی شود.