  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

ابوطالبی: ۲۷ تیم در لیگ برتر مینی فوتبال کشور رقابت می‌کنند

بابل - رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران، از میزبانی موفق مرحله مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال کشور خبر داد و گفت: ۲۷ تیم از ۱۹ استان در مرحله در تنکابن رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روهام ابوطالبی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از تیم لیگ برتری مینی فوتبال بانوان بابل از میزبانی موفق مرحله مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال کشور در شهرستان تنکابن خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی لیگ برتر مینی فوتبال با حضور ۲۷ تیم از ۱۹ استان در چهار گروه برگزار شد و تنکابن میزبان گروه‌های اول و دوم بود.

وی افزود: سطح کیفی مسابقات نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشت و تیم‌ها با آمادگی بیشتری وارد میدان شدند. تیم ژالکه تنکابن در بخش آقایان با کسب تمام امتیازات، بدون شکست مرحله اول را به پایان رساند و تیم بانوان سلمان بابل نیز با کسب تمامی امتیازات به جمع ۶ تیم برتر راه یافت.

ابوطالبی اعلام کرد: مازندران موفق به کسب ۶ سهمیه در این رقابت‌ها شد که ۴ سهمیه در بخش آقایان و ۲ سهمیه در بخش بانوان به دست آمد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مازندران در پایان اظهار امیدواری کرد: تیم‌های ما در مرحله نهایی با تمام توان برای کسب سهمیه جام باشگاه‌های جهان رقابت می‌کنند و امیدواریم قهرمانی سال گذشته برای دومین سال متوالی تکرار شود.

