14هزار کلنی زنبور عسل در رامیان گلستان شمارش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی رجبلو صبح چهارشنبه در جمع پرورش دهندگان زنبور عسل شهرستان افزود: شهرستان رامیان با دارا بودن 34 هزار هکتار جنگلهای متراکم با تنوع گیاهی فراوان و دو هزار و 100 هکتار مراتع ییلاقی و 34 هزار هکتار اراضی کشاورزی یکی از مناطق مستعد پرورش زنبور عسل در استان است.

وی، هدف از برگزاری این همایش را که برای اولین بار در استان گلستان در شهرستان رامیان برگزار شد، ساماندهی و توسعه زنبورداری در غالب ایجاد تعاونی با همکاری مشترک اداره تعاون و مدیریت جهاد کشاورزی برشمرد.

وی تصریح کرد: شهرستان رامیان در سال جاری حائز رتبه نخست زنبورداری در سطح استان گلستان شد.



قاسم سمیعی فرماندار شهرستان رامیان نیز با تقدیر و تشکر از عملکرد جهاد کشاورزی در رونق زنبورداری شهرستان رامیان در یک دهه اخیر تا به امروز گفت: زنبورداران می توانند از فرآورده های دیگر زنبور عسل جدا از عسل جهت اشتغالزایی و افزایش درآمد استفاده کنند.

شهرستان رامیان در شرق گلستان واقع شده است.