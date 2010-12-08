اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مسابقات لیگ دسته دو والیبال بانوان کشور ظهر چهارشنبه با میزبانی استان کردستان در خانه والیبال مجموعه ورزشی تختی شهر سنندج آغاز شد.

:در لیگ امسال 9 تیم حضور دارند که در قالب سه گروه سه تیمی با یک دیگر به رقابت می پردازند که دور اول مسابقات با رقابت میان سه تیم گروه اول امروز در سنندج انجام خواهد شد .

این رقابت ها به مدت سه روز و با برگزاری سه بازی در خانه والیبال شهر سنندج پیگیری می شود .

مسابقات قهرمانی وزنه برداری کارگران کشور پایان یافت

سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی وزنه برداری کارگران کشور که در ورزشگاه آزادی سنندج برگزار شد، پس از دو روز رقابت با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد .

در این دوره از مسابقات 160 ورزشکار از 19 استان کشور حضور داشتند و در بخش تیمی بانک شهر استان تهران با 170 امتیاز به مقام اول این مسابقات دست یافت.

تیم های کاشی اصفهان با 166 امتیاز و چهار محال و بختیاری با 163 امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم این رقابت ها را از آن خود کردند .

تیم اوراز مریوان صدر نشین جدول را شکست داد

تیم فوتبال اوراز مریوان که به نماینده گی از استان کردستان در لیگ دسته سه کشور بازی می کند، موفق شد تیم دارتاک خرم آباد را که صدر نشین جدول بازی هاست، با نتیجه پنج بر یک شکست دهد .

با این برد تیم اوراز مریوان در جدول با صعود قابل توجهی در میان چهار تیم اول قرار خواهد گرفت .