تحرکات انحرافی خارج از دین دسیسه دشمنان نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علما و رحانیون اهل سنت استان کردستان با انتشار بیانیه ای خطاب به مردم استان آورده اند: "همچنان که اطلاع دارید در طول یک سال گذشته و به دنبال اقدامات تروریستی توسط عناصر منحرف و وابسته به استکبار و صهیونیسم، لطمات جانی و مالی به مردم و امنیت استان وارد نموده اند که در ادامه آن در شبانگاه روز پنج شنبه 27 آبان ماه سال جاری اعضا یک گروهک تروریستی که اقدام به سرقت مسلحانه و زور گیری، آدم ربایی و قتل، سرقت از طلا فروشی و قتل در زنجان، مجروح کردن مردم عادی در همدان و ترور برخی از روحانیون و خلفای طریقت قادریه سوله ای در تابستان سال 88 در استان کردستان بودند در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسیده و بعضی دیگر از اعضا آن نیز دستگیر شدند".

در ادامه این بیانیه آمده است: "این افراد که عده ای جوان نا آگاه و خودسر بوده و جذب تبلیغات غلط و مسموم دشمن شده و با تمسک به گرایشات وهابیت و سلفیت و تشکیل گروه مسلحانه، تلاش داشتند اقدامات خود را به جامعه اهل سنت و مردم شریف کردستان نسبت دهند اما به استحضار می رساند: دشمنان اسلام با ترویج پدیده نو ظهور و کاذب مسلک سازی تحت عنوان وهابیت و سلفیت، با جذب عده ای افراد جاهل و نا آگاه که عمدتا انگیزه های غیر دینی و اعتقادی داشته و غلام حلقه به گوش استکبار جهانی و صهیونیسم می باشند، سعی در تخریب باورهای دینی و فرهنگی مردم منطقه نموده اند که از دیر باز آوازه تدین و پایبندی شان به سنت شریف نبوی (ص) و مذهب حضرت امام شافعی (رض) طنین انداز بوده است".

در پایان بیانیه علما و روحانیون اهل سنت کردستان آمده است: "اینجانبان ضمن محکومیت شدید هرگونه انحراف از اسلام ناب محمدی (ص) و هرگونه تعاریف ناموزون و بدعت آمیز از دین مبین و مذاهب اسلامی و حرکات غیر انسانی افراد وابسته به این گروهک محکوم به فنا انتساب هرگروه یا فرد یا عقیده خارج از دایره ی اسلام و مذاهب اسلامی را به جامعه مقدس شافعیه مردود و محکوم دانسته و دامن پاک مذهب حضرت امام شافعی (رض) را از این تحرکات انحرافی و ضد انسانی و وحدت شکن استکبار ملعون و اذناب از خدا بی خبرشان مبرا می دانیم و وحدت اسلامی، برادری و انسجام حول محور مشترکات اسلامی را تنها راه نجات مسلمین و توفیق آنان می دانیم و از مسئولین خدوم نظام اسلامی می خواهیم با تدبر و قدرت تمام، این گروهک های ضد دین و منحرف را از ادامه فعالیت های مخرب و عاملانه باز دارند تا به فرموده رهبر معظم انقلاب در این استان فرهنگی، جلوی جذب جوانان به این تفکرات باطل گرفته شده و مردم مسلمان کردستان در مسیر رشد تعالی و همبستگی با نظام ثابت قدم بمانند".

این بیانیه توسط نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه و جماعات استان، اعضای شوراهای افتاء و روحانیت و مدرسین مدارس علوم دینی منطقه کردستان منتشر شده است.