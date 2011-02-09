رکورد ذخیره نفت خام در مخازن ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس اداره مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در حالی که استاندارد ذخیره نفتخام در جهان 10 روز است، شرکت پالایش نفت اصفهان با بهرهبرداری از سه مخزن 500 هزار و سه مخزن 300 هزار بشکهای جدید، قادر به ذخیره 11 روز نفتخام مورد نیاز خود شده است.
سید منصور سید فتاحی با اشاره به اینکه سه مخزن 500 هزار بشکهای میتواند یک میلیون و 500 هزار بشکه نفتخام ذخیره کند، اظهار داشت: این میزان ذخیر نفت خام، خوراک چهار روزه شرکت پالایش نفت اصفهان را تامین میکند.
وی با بیان اینکه سه مخزن 300 هزار بشکهای دیگر نیز در این شرکت به بهرهبرداری رسیده است، افزود: در گذشته شش مخزن با ظرفیت یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام مورد استفاده قرار میگرفت که با این شش مخزن جدید، توانایی ذخیره نفت خام شرکت پالایش نفت اصفهان به چهار میلیون و 200 هزار بشکه افزایش یافت.
رئیس اداره مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه ارتقای زمان ذخیره نفت خام، تحت شرایط خاص در شرکت پالایش نفت اصفهان صورت میگیرد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت پالایشگاه به میزان 375 بشکه در روز، ذخیره نفت خام بیش از 11 روز خواهد شد.
سیدفتاحی هزینه طراحی و ساخت شش مخزن جدید را 15 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به اینکه اجرای این پروژه، ارزآوری ویژهای برای کشور به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: این پروژه با صرفهجویی ارزی مطلوب، از خروج 10 میلیون دلار ارز به خارج کشور جلوگیری کرده است.
وی با اشاره به ویژگیهای مخازن جدید ذخیره نفت در پالایشگاه نفت اصفهان، اضافه کرد: استفاده از سقف شناور، استفاده از سیستمهای جدید ابزار دقیق و محافظ دو جداره برای جلوگیری از بخار شدن 30 تا 40 درصدی مواد نفتی از ویژگیهای مخازن جدید به شمار میرود.
رئیس مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از ساخت شش مخزن 100 هزار بشکهای مواد نفتی جدید خبر داد و گفت: این مخازن نیز در اوایل سال آینده مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در حالی که استاندارد ذخیره نفتخام 10 روز است، شرکت پالایش نفت اصفهان با بهرهبرداری از سه مخزن 500 هزار و سه مخزن 300 هزار بشکهای جدید، قادر به ذخیره 11 روز نفت خام مورد نیاز خود شده است.
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