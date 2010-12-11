اخبار کوتاه از ورزش مازندران

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر، مرحله دوم مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی باشگاه های مازندران در بخش پسران با صدرنشینی و پیشتازی اسکیت بازان ساروی به پایان رسید.

درپایان مرحله دوم این مسابقات که در دو رده سینی نونهالان و نوجوانان در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزارشد، تیم هیئت ساری درمجموع دومرحله با 5هزارو 290 امتیازصدرنشین شد و تیم های بابلسرالف با 4هزارو 682 امتیاز و صنایع سنگ تنکابن هم با 3هزار و970 امتیاز به ترتیب دوم وسوم شدند.

رئیس هییئت اسکیت مازندران گفت: دورسوم وپایانی مسابقات لیگ اسکیت نونهالان و نوجوانان مازندران دربخش پسران نیمه نخست دیماه در آمل برگزارخواهد شد.

حسین خیری نیا افزود: لیگ اسکیت بانوان مازندران در سه مرحله برگزار وتیم برتر هر سه مرحله به لیگ اسکیت سرعت بانوان کشورصعود خواهد کرد. حدود دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.

ذوالفغارنکاء نماینده مازندران در زیرگروه لیگ برترهندبال کشور شد



رئیس هیئت هندبال مازندران، ازحضور تیم ذوالفغارنکاء به عنوان نماینده این استان در مرحله مقدماتی مسابقات زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور خبر داد.



خسرو ابراهیم زاده گفت: تیم ذوالفقار نکاء به عنوان سوم جدول رده بندی فصل گذشته هندبال بانوان باشگاه های مازندران در رقابتهای زیرگروه لیگ برتر حضورخواهد داشت.



وی افزود: تیمهای دانشگاه مازندران و درنای سفید سرخرود ، قهرمان ونائب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های مازندران، متاسفانه به علت مشکلات مالی وعدم حمایت مالی باشگاهی از آنها از حضور در زیرگروه هندبال باشگاه های کشور انصراف دادند وتیم ذوافغارنکاء نماینده مازندران شد.

خزرمحمودآباد قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال مازندران شد

تیم خزرمحمود آباد با یک پیروزی با ارزش خارج از خانه، قهرمان نیم فصل رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های مازندران شد.

درهفته دوازدهم و پایانی دور رفت رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های مازندران که با برگزاری شش مسابقه درشهرهای مختلف این استان پیگیری شد، تیم خزرمحمودآباد با برتری 2 بریک برابر میزبان خود تیم شهرداری سرخرود با کسب 28 امتیاز قهرمانی نیم فصل خود در رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های مازندران را جشن گرفت.

در دیگر دیدارهای مهم هفته دوازدهم وپایانی این رقابتها، تیم های شهید کجوری قائمشهر و شهید کریمی جویبار برابر میزبانان خود تیم های وحدت فریدونکنار و" دانشگاه علومپزشکی مازندران با نتایج مشابه یک بریک متوقف شدند.

تیم شهید مزدستان قائمشهربا یک گل میهمان خود تیم ساویز ساری را شکست داد و تیم های دریا شن سای بابل ، مقیم کوتنا قائمشه، سه بر سه و بازرگانان چالوس با بندرفریدونکنار یک بر یک به تساوی رضایت دادند.تیم فرهنگی ورزشی بابلسر در این هفته با قرعه استراحت مواجه شد.