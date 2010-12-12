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۲۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

مکاتب فلسفی بررسی شدند

مکاتب فلسفی بررسی شدند

مکاتب گوناگون فلسفی از جمله شیوه سقراطی در قالب کتابی توسط بری لوور استاد فلسفه دانشگاه راتجرز مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مشتمل بر مرور پنجاه مکتب فلسفی مهم در فلسفه به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم است.

مکاتبی چون اگزیستانسیالیسم، ماتریالیسم دیالکتیک و شالوده شکنی از جمله مکاتب مورد بررسی در این کتاب به شمار می‌روند.

شیوه و روش سقراطی در فلسفه که مبتنی بر طرح پرسش است نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. همه ما عناوین مکاتب گوناگونی را در فلسفه شنیده‌ایم و با آن برخورد داشته‌ایم.

این اثر به طور خلاصه و با زبانی ساده پنجاه مکتب فلسفی مهم را مورد بررسی قرار می‌دهد و به آرای متفکران اصلی آن مکاتب اشاره می‌کند.

اثر حاضر علاوه بر بحث و بررسی مکاتب فلسفی مهم به بررسی موضوعات مهم فلسفی از دیدگاه فیلسوفان برجسته می‌پردازد. این کتاب با عنوان "مکاتب فلسفی در یک نگاه کوتاه" از سوی انتشارات آیکون بوکس منتشر شده است.

کد مطلب 1208841

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