خط لوله فرسوده نفتی در ایران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی امروز در نشستی خبری با اشاره به سیاست وزارت نفت برای اتصال نیروگاه‌های برق به شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتیف گفت: بر این اساس بهمن ماه سالجاری سه نیروگاه برق به شبکه انتقال فرآورده های نفتی متصل می شوند.

مدیر عامل شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انتقال سوخت به واحدهای نیروگاهی از طریق شبکع خطوط لوله را اقتصادی و ایمن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نفت خام تمامی پالایشگاه‌ها به استثنای بندرعباس و لاوان توسط خطوط لوله تامین می شود.

وی توسعه شبکه انتقال فرآورده های نفتی را در گروی ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت اعلام کرد و یادآور شد: هم اکنون ساخت خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی آسار - رازان، رازان - شازند اراک، تنگ فنی - دره شهر، آبادان - ماهشهر، ساخت دو رشته خط لوله داخل پالایشگاه آبادان و نصب فرستنده و گیرنده توپک، یک رشته خط لوله 16 اینچ و تاسیسات ارسال و دریافت توپک حد فاصل مرکز انتقال نفت آبادان تا تاسیسات نظامیه اهواز از مهمترین طرحهای در دست اجرا است.

این مقام مسئول درباره فرسودگی شبکه انتقال فرآورده های نفتی ایران توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه خط لوله فرسوده در شبکه انتقال سوخت مایع ایران وجود ندارد.

ایزدی با اشاره به انجام عملیات پیگ رانی هوشمند در مسیر خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به صورت دائم مورد بازرسی و بازبینی قرار می گیرند، از وجود دومین شبکه مخابراتی کشور در صنعت نفت خبر داد و اعلام کرد: شبکه مخابراتی خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی از ضریب اطمینان 99.99 درصد برخوردار است.