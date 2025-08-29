ظرفیت انتقال نفت تا ۴۵۰ هزار بشکه‌ افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح خط لوله نفت خام سبزاب-شازند در اندیمشک گفت: این طرح استراتژیک شامل احداث ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ با ظرفیت نه انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز از مرکز انتقال نفت شهید زنگنه تا مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی جهت تأمین خوراک پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه است.

وی افزود: بخش دیگری از این پروژه شامل احداث ۲۳۹ کیلومتر خط لوله به قطر ۲۶ اینچ با ظرفیت انتقال ۲۹۵ هزار بشکه در روز نفت خام ترش از مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به مرکز انتقال نفت شازند جهت انتقال به پالایشگاه شازند است.

موالی‌زاده تصریح کرد: در این پروژه ۶ مرکز انتقال نفت بین‌راهی شامل مراکز انتقال نفت سبزآب در اندیمشک، تنگ فنی و آسار در پلدختر، پل بابا و رازان در خرم‌آباد و شازند در مجاورت پالایشگاه نفت استان مرکزی احداث شد.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: احداث خطوط انتقال نیرو و ۴ پست برق در مراکز انتقال نفت سبزآب، تنگ فنی، آسار و رازان از دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح است.

وی تأکید کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳۰ میلیون یورو از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأمین شده است.

موالی‌زاده گفت: احداث ۲ مخزن تعادلی ۲۴۰ هزار بشکه‌ای در سبزآب اندیمشک نیز از دیگر بخش‌های مهم این طرح ملی بود که به بهره‌برداری رسید.