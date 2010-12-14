علی موذنی که چند کتاب وی پس از سالها در دست تجدید چاپ است در اینباره به خبرنگار مهر گفت: "کلاهی از گیسوی من" اولین مجموعه داستانم که در سال 1368 منتشر شد با یک ویرایش ابتدایی و با تغییر گرافیک به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر میشود.
وی ادامه داد: طبق نسخهای که پیش از چاپ در اختیارم قرار گرفته است طرح جلد جدید کتاب به فضای داستان نزدیکتر است و حرفهایتر شده است. این کتاب از سالها پیش دیگر در بازار موجود نبود ولی به دلیل اینکه برای تجدید چاپ لازم بود کتاب ویرایش و گرافیک آن بهروز شود که مدتی به طول انجامید.
نویسنده رمان "ظهور" کتابهای دیگرش که تجدید چاپ میشود اینگونه خبر داد: دو کتاب "قاصدک" و "دوستی" که در سال 76 به چاپ دوم رسیده بود با ویرایش و اصلاح به چاپ سوم میرسد و نیز "دلاویزتر از سبز" که به تازگی چاپ دوم آن منتشر شده است هم چاپ سوم آن به زودی توسط سوره مهر چاپ خواهد شد.
موذنی درباره کتابهای در دست نگارشش توضیح داد: نوشتن یک سوم از رمان "آپارتمان" را به پایان رساندهام که فکر میکنم در نهایت کتابی 300 صفحهای شود. داستان این اثر درباره کارمندی است که خودش را به آب و آتش میزند تا یک آپارتمان بخرد و این مسئله روی همه ارکان زندگیش تاثیر منفی میگذارد.
وی با اشاره به اینکه ایده این داستان چند سال پیش شکل گرفته است تشریح کرد: از وقتی که طرح داستان نوشته شد تا پخته شدن آن مدتی وقت صرف شد و سپس من درگیر یک کار سینمایی شدم که باعث توقف در اجرای داستان شد ولی در حال حاضر تمرکز بیشتری روی آن دارم که امیدوارم به زودی به سرانجام برسد.
نویسنده "ملاقات در شب آفتابی" در پایان عنوان کرد: همچنین رمان "عروج" درباره حضرت رسول اکرم(ص) را در دست نگار شدارم که این کتاب آخرین جلد از مجموعه "پیامبران اولوالعزم" خواهد بود.
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