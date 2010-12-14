کاروان همبستگی با غزه امشب وارد تبریز می شود

محسن هادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: کاروان همبستگی برای آزادی غزه متشکل از 150 نفر از نمایندگان کشورهای مختلف آسیایی سه شنبه شب ساعت 19 وارد تبریز شده و به طور رسمی در میدان ساعت این شهر مورد استقبال مردم و مسئولان قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه این کاروان دو روز میهمان مردم تبریز خواهند بود، افزود: ‌اعضای کاروان چهارشنبه در مراسم عزاداری سالار شهیدان در بازار تاریخی تبریز حضور خواهند یافت ضمن اینکه شرکت در مراسم مشابهی که همان روز در محوطه استانداری آذربایجان شرقی ترتیب داده شده، از دیگر برنامه های کاروان آسیایی همبستگی برای آزادی غزه است.

نماینده کاروان آسیایی همبستگی برای آزادی غزه،‌ خاطر نشان کرد: اعضای کاروان صبح روز عاشورا تبریز را به مقصد ماکو و مرز بازرگان ترک خواهند کرد.

در همین حال معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سفر کاروان آسیایی همبستگی با غزه از آمادگی کامل این استان برای میزبانی این کاروان خبر داد.

پرویز آژیده در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به همزمانی سفر این کاروان با ماه محرم افزود: اکنون غزه مصداق کربلاست و این حرکت پیام مظلومیت مردم غزه و مقاومت آنان را به گوش جهانیان خواهد رسانید.

معاون سیاسی امنیتی آذربایجان شرقی یادآور شد: گروه‌های مختلف مردمی، هیئت‌های مذهبی و مسئولان آذربایجان شرقی برای استقبال باشکوه از کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه اعلام آمادگی کرده اند.

آژیده گفت: در این خصوص پنج کمیته مختلف با هماهنگی استانداری تشکیل شده و مقدمات و هماهنگی‌های لازم برای حضور این کاروان از سوی ارگان‌های مختلف فراهم شده ‌است.

با توجه به خواهرخواندگی تبریز با غزه،‌پیش بینی شده است که مراسم استقبال از کاروان آسیایی همبستگی برای آزادی غزه در این شهر به صورت ویژه و با حضور با شکوه اقشار مختلف مردم برگزار شود.