کاروان «یاران صمود» وارد اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و شکستن حصر ناعادلانه این منطقه شکل گرفته، پس از عبور از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، جمعه شب وارد شهرستان بهبهان شد و صبح امروز به اهواز رسید.

این کاروان مردمی قرار است در ادامه مسیر خود به شهرهای آبادان، بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر کند و با برگزاری تجمعات مردمی، پیام حمایت و مقاومت را به گوش جهانیان برساند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تجمع بزرگ مردمی در حمایت از این کاروان در بوستان غزه واقع در دهکده ورزشی المپیک شهرستان زاهدان برگزار خواهد شد. در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جمله فعالان اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی حضور خواهند داشت.

حرکت کاروان «یاران صمود» نمادی از همبستگی مردمی با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت در برابر ظلم و محاصره است که با استقبال گرم مردم در شهرهای مختلف همراه شده است.