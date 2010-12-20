به گزارش خبرگزاری مهر، در این تمرین عملی بر اساس سناریو فرضی بعد از فعال شدن گسل نیاوران و اعلام وقوع زلزله‌ای با بزرگی 6 ریشتر و شدت 6 مرکالی، سامانه تخمین سریع خسارت زلزله در مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران برای سنجش میزان تلفات و خسارات بر جای مانده فعال شده و بعد از تخمین و تحلیل خسارات، نیرو‌های امدادی برای کمک‌رسانی به افراد آسیب‌دیده وارد عمل می‌شوند.

بنا بر این گزارش همچنین همزمان با اعلام وقوع زلزله فرضی، ستاد مدیریت بحران منطقه7 تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران وارد عمل شده و با بهره‌گیری از توان و امکانات ستاد‌های عمومی و کمیته‌های تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران شهر تهران اقدامات پیش‌بینی شده پس از وقوع این زلزله فرضی را آغاز خواهند کرد.



بر مبنای این سناریو با ورود نیرو‌های امداد و نجات به محل وقوع زلزله و بررسی چگونگی اعلام خطر، فرایند پناهگیری صحیح و تخلیه امن و خروج اضطراری آغاز می‌شود و ستاد‌های مدیریت بحران در سطوح مختلف تشکیل، ساختار فرماندهی حادثه و زیر‌بخش‌های آن عملیاتی شده و ارزیابی سانحه انجام می‌شود.



همچنین در ادامه این مانور تیم‌های جستجو، امداد و نجات به محل وقوع حادثه اعزام شده و عملیات اطفای حریق، آواربرداری صحیح، تریاژ مجروحین و مصدومین، درمان افراد بستری شده، اسکان اضطراری، تامین غذا و امکانات اولیه و ایجاد نظم و امنیت در محل وقوع حادثه تمرین می‌شود.



در مانور مورد نظر نمونه‌هایی از اتفاقات و خسارات ثانویه رخ داده در یک زلزله واقعی شامل شکستگی لوله‌های آب، گاز، سوخت، فروریزی ساختمان‌های از هم گسیخته، قطعی و اتصالات برق و حریق شبیه‌سازی شده و تیم‌های خدمات اضطراری به منظور بررسی میزان توانایی‌ خود عملیات رفع خسارات و نواقص را به اجرا در می‌آورند.



همچنین در حاشیه این مانور، نمایشگاهی از توانایی‌ها و دستاورد‌های سازمان‌های مدیریت شهری و خدمات اضطراری در حوزه آمادگی و مقابله با سوانح طبیعی به ویژه زلزله بر پا خواهد شد.



در این مانور علاوه بر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و ستاد مدیریت بحران منطقه7 ستاد‌های مدیریت بحران مناطق 22گانه شهرداری تهران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سازمان صدا و سیما، جمعیت هلال احمر استان تهران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، معاونت حمل و نقل ترافیک، سازمان بهزیستی و شرکت مخابرات ایران نیز در قالب کمیته‌های تخصصی ستاد مدیریت بحران شهر تهران مشارکت دارند.