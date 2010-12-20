قاتل سریالی زنان در قزوین مجازات شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهین قدیری قاتل سریالی زنان مسن که پنج زن سالخورده را به قتل رسانده بود صبح امروز پس از تائید حکم در مراسمی با حضور دادستان قزوین و اولیای دم در زندان چوبیندر قزوین به دار مجازات آویخته شد.

حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین گفت: مهین قدیری از بهمن ماه سال 87 تا اردیبهشت ماه سال 88 ودر مدت چهار ماه پنج زن سالخورده را با مسموم کردن توسط مواد خوراکی سمی و خفه کردن به قتل رسانده بود که با تلاش ماموران پلیس به دام افتاد و پای میز محاکمه قرار گرفت.

وی افزود: این زن در سال 85 نیز پیرمرد صاحب خانه خود را به قتل رسانده بود و جنایات خود را به شش فقره رساند و پس از شکایت اولیای دم و تقاضای قصاص امروز به دار مجازات آویخته شد.

مهین قدیری در آخرین لحظه های زندگی و قبل از اعدام به شدت گریه می کرد و از اولیای دم خواستار بخشش شد که با عدم پذیرش این درخواست با گفتن جمله حلالم کنید در پای چوبه دار قرار گرفت و به مجازات رسید.

این قاتل سریالی که شش زن مسن را در طول یک سال به قتل رسانده و زیورآلات و اشیا قیمتی مقتولان را هم به سرقت برده بود به شش بار قصاص محکوم شده بود که امروز حکم دادگاه در موردش اجرا شد.