رژیم صهیونیستی نمایندگان هلند را از مرکز هماهنگی غزه اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: این رژیم روز سهشنبه نمایندگان هلند را از «مرکز بینالمللی حمایت از غزه» در کریات گات اخراج کرده است؛ اقدامی که پس از تصمیم آمستردام برای ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای غیرقانونی رژیم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی صورت گرفت.
ساعر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: نمایندگان هلند فوراً از این مرکز اخراج خواهند شد.
وی افزود که سفارت هلند در سرزمینهای اشغالی و «دوستان آمریکایی ما» عصر سهشنبه در جریان این تصمیم قرار گرفتهاند.
وزیر خارجه کابینه نتانیاهو همچنین گفت که به نمایندگان هلند یک هفته فرصت داده شده تا اراضی اشغالی را ترک کنند.
مقامات هلندی تاکنون واکنشی به این تصمیم نشان ندادهاند.
دولت هلند اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ تصمیم گرفت واردات، خرید و فروش محصولات تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی صهیونیست نشین در سرزمینهای اشغالی فلسطین را ممنوع کند.
قرار است این تصمیم از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور) اجرایی شود.
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