برخی ها در لبنان حامی اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "ولید جنبلاط" تاکید کرد: همه اقدامات درحال حاضر برای مقابله با تبعات مخرب حکم احتمالی است که تلاشهای سوریه و عربستان در این راستا صورت می گیرد.

وی با انتقاد از ابراز بی اطلاعی آمریکا از تلاشهای سوری -سعودی، افزود: این موضوع عجیبی است یک قدرت بزرگ که به گواهی" ویکی لیکس" از همه چیز مطلع است از این موضوع آگاه نباشد. امیدواریم که این امر سبب تعجیل در حکم احتمالی نشود اما منتظر می مانیم.

جنبلاط ادامه داد: متاسفانه برخی در لبنان نمی خواهند بپذیرند یا بشنوند که اسرائیل به ما حمله کرده است و از ما جاسوسی می کند اینان به شبکه های جاسوسی، نفوذ اسرائیل به بخش ارتباطات لبنان و تجاوزهای آن به کشور توجهی ندارند آنها نمی خواهند که به کشفیات ارتش درمناطق "الباروک" و"صنین" و مکانهای دیگر اقبال نشان دهند.

رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان بیان داشت: تمام اهتمام آنها جانبداری از اسرائیل است و فراموش می کنند که این رژیم عامل ویرانی و تجاوز علیه لبنانی ها و اعراب است.

وی افزود: لبنانی ها حق دارند که سئوالات بی شماری درباره حکم احتمالی دادگاه بین المللی که سیاسی بودنش روز به روز آشکارتر می شود و خطری بزرگ برای کشور محسوب می شود، بدانند.