تردد غیرمجاز وسیله نقلیه در مرزهای کردستان به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عزت الله رشیدیان شامگاه دوشنبه و در ادامه نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه اظهار داشت: در پی اجرایی کردن طرح انسداد مرزها و با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های استان، در حال حاضر امکان تردد غیرمجاز خودرویی در مرزهای کردستان به صفر رسیده است.

وی عنوان کرد: در سال های گذشته و به دلیل نبود نظارت لازم و همچنین کمبود اقدامات و برنامه های کنترلی معابر غیرمجاز تردد خودرو در مرزهای استان کردستان و کشور عراق وجود داشت که خوشبختانه طی دو سال گذشته و با توجه به اجرای طرح انسداد مرزها تمامی این معابر مسدود و نیروهای مرزبانی استان در سراسر مرز مستقر شده اند و شرایط تردد غیرمجاز خودرویی را غیرممکن کرده اند.

فرمانده مرزبانی استان کردستان با اشاره به افزایش شمار پاسگاه های مرزی و همچنین حفر کانال برای جلوگیری از تردد وسائل نقلیه غیرمجاز خاطرنشان کرد: عدم تردد وسائل نقلیه و خودروها در مرزهای استان کردستان یکی از عوامل موثر در کاهش قاچاق کالا به شمار می رود.

رشیدیان با اشاره به فعالیت چهار بازارچه موقت مرزی در استان کردستان گفت: در حال حاضر دو بازارچه موقت مرزی در شهرستان بانه و دو بازارچه در شهرستان مریوان فعال هستند و خوشبختانه این اقدام باعث رضایت افراد مرزنشین و ایجاد امکان لازم در راستای امرار معاش آنها شده است.

وی عنوان کرد: در راستای اجرای هر چه بهتر طرح انسداد مرزها، در سال گذشته بیش از 60 کیلومتر و در سال جاری بالغ بر 20 کیلومتر از نوار مرزی استان کردستان با کشور عراق با ایجاد برجک های مرزی و راه اندازی پاسگاه به صورت کامل مسدود شده است و این طرح در حال حاضر نیز همچنان ادامه دارد.

نشست مشترک کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان های کردستان و کرمانشاه با حضور مسئولان دو استان امروز دوشنبه در سنندج برگزار شد.