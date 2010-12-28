جامعه ای که خوب فکر کند مسیر توسعه را سریعتر می پیماید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عباس امینی دوشنبه شب در بازدید از هشتمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: اگر چه با رشد فضاهای مجازی مواجه هستیم اما چنین امکاناتی هنوز در اختیارمان نیست و هر جامعه ای که بتواند خوب فکر کند زودتر و سریعتر مسیر توسعه و پیشرفت را می پیماید.

امینی کتاب را مهمترین وسیله برای نیل به اهداف عالیه نظام دانست و گفت: در همین راستا اقدامات خوبی در کشور و استان هرمزگان به لطف دولت خدمتگزار صورت گرفته که برپایی نمایشگاه های کتاب و توسعه فضاهای کتابخانه ای از جمله این موارد است.

وی اظهارداشت: با توجه به اهتمامی که در برگزاری هر ساله نمایشگاه کتاب در استان ایجاد شده، خوشبختانه این رویداد به مهمترین اتفاق فرهنگی استان تبدیل شده است.

فرماندار بندرعباس استقبال مردم از نمایشگاه را قابل تحسین دانست و افزود: خوشبختانه برگزاری نمایشگاه های کتاب در طول سالهای اخیر با رشد کمی و کیفی مناسبی برگزار شده و توانسته پاسخگوی نیاز مخاطبان و علاقه مندان به کتاب باشد.

امینی خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ممتاز فرهنگی نمایشگاه کتاب، مسئولان نیز دیدگاه خاصی به برگزاری مطلوب آن داشته و دارند و در همین رابطه جلسات متعدد با حضور مدیران استان و مسئولان کمیته ها ی مختلف برگزار و برنامه ریزی لازم صورت پذیرفت.

وی ضمن اشاره به اینکه کتاب مهمترین عامل رشد در عرصه های مختلف علمی، فکری و فرهنگی است، تصریح کرد: نمایشگاه های کتاب بستر مناسبی جهت دستیابی به قله های رفیع فرهنگی است زیرا در این نمایشگاه ها می توانیم با هزاران عنوان کتاب آشنا شویم.