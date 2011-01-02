طرح مسکن مهر بوشهر تا شهریور سال آینده تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، علی مقاتلی بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح مسکن مهر برازجان اظهار داشت: طرح مسکن مهر در این استان به صورت خاص و ویژه دنبال می شود که در این زمینه سرکشی از تمام شهرستانهای استان به صورت ماهانه در دستور کار قرار گرفته تا اگر موانع و گره و مشکلاتی در اجرای ساخت وساز واحدهای مسکونی مهر وجود دارد، حل و فصل شود.
وی اظهار داشت: دولت شرایط را برای خانه دار شدن قشرهای کم درآمد جامعه فراهم کرده و ما هم مکلفیم مشکلات را برطرف کنیم تا واحدهای مسکونی طرح مهر به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
سرپرست فرمانداری دشتستان هم با رضایت بخش خواندن وضع پیشرفت طرح های مسکن مهر خواستار توجه بیشتر به مسایل مهندسی در ساخت این واحدهای مسکونی شد.
علی دهقایدی با بیان اینکه این شهرستان نسبت به دیگر شهرستانهای استان بوشهر از متقاضیان بیشتری برخوردار است، اظهار داشت: اجرای طرح مسکن مهر دراین شهرستان در اولویت برنامه ها قرار دارد.
یزدان شناس رئیس مسکن و شهرسازی دشتستان نیز با اشاره به پیشرفت 50 درصدی دو هزار واحد مسکونی طرح مهر برازجان گفت: ساخت 430 واحد دیگر تا پایان همین ماه شروع می شود.
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