به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، پژوهشگران با استفاده از دستگاه‌های «فیت‌بیت» (Fitbit)، اسکن‌های مغزی و ارزیابی‌های سلامت روان، وضعیت بیش از ۵۵۰۰ نوجوان (با میانگین سنی ۱۲ سال) را بررسی کردند.

پس از یک سال، نوجوانانی که روزانه ۱۲ هزار گام یا بیشتر برمی‌داشتند، در مقایسه با کسانی که کمتر از ۵ هزار گام برمی‌داشتند، علائم مشکلات سلامت روان کمتری نشان دادند.

همچنین، تعداد گام‌های بیشتر با ضخامت بیشتر در دو ناحیه خاص از مغز که در عملکردهای حرکتی و شناختی نقش دارند، مرتبط بود.

دکتر «کلودین هیگدون»، روان‌پزشک کودک و نوجوان در مرکز نورث‌ول هلث در نیویورک، این یافته‌ها را هیجان‌انگیز توصیف کرد.

هیگدون گفت: «نکته مثبت ماجرا این است که این ناحیه خاص از مغز واقعاً با تصمیم‌گیری و بخش مربوط به توجه در مغز مرتبط است. بنابراین، این امر می‌تواند به بهبود انتخاب‌ها و کنترل تکانه (واکنش‌های آنی) کمک کند و در نهایت به ارتقای سلامت روان منجر شود.»

پژوهشگران می‌گویند فعالیت بدنی ممکن است باعث ترشح مواد شیمیایی ایجادکننده حس خوب مانند دوپامین و سروتونین شود و هم‌زمان سطح کورتیزول و التهاب را کاهش دهد؛ فرآیندی که می‌تواند به تسکین اضطراب و افسردگی کمک کند.

هیگدون معتقد است که این مطالعه حاوی پیامی مهم برای والدین و فرزندان است.

او گفت: «والدین: فرزندان خود را تشویق کنید که در طول روز بیشتر پیاده‌روی کنند. و خطاب به بچه‌ها: تحرک بسیار حیاتی است؛ حتی اندکی پیاده‌روی هم می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.»