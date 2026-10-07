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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۵

ارتباط مصرف حبوبات با کاهش شیوع بیماری‌های قلبی

ارتباط مصرف حبوبات با کاهش شیوع بیماری‌های قلبی

بر اساس پژوهش جدید، مصرف دانه‌های خانواده حبوبات مانند نخود و لوبیا، می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی، سکته مغزی یا دیابت را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال اکسپرس، این پژوهش توسط دانشگاه ویلیام اند مری نشان می‌دهد که خطر حمله قلبی را می‌توان با یک تغییر ساده در رژیم غذایی، یعنی افزایش مصرف حبوبات، به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد.

حبوبات که گروهی غذایی با گزینه‌های متنوع را تشکیل می‌دهند، در واقع دانه‌های خوراکی هستند. برخی از نمونه‌های آن عبارتند از لوبیا خشک، نخود، عدس و نخود فرنگی خشک.

انواع مختلف حبوبات از نظر ترکیب غذایی و موادّ تشکیل دهنده با هم متفاوت هستند ولی عناصر اصلی حبوبات عبارتند از:

پروتئین

کربوهیدرات که بیشتر بصورت فیبر غذایی است

چربی و اسیدهای چرب

املاح و ویتامین ها

آهن

اسید فولیک

پتاسیم

محققان دریافتند که مصرف بیشتر حبوبات با کاهش احتمال تشخیص بیماری‌های قلبی-متابولیک نظیر بیماری قلبی، سکته مغزی یا دیابت مرتبط است. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که مصرف روزانه حبوبات به میزان حدود ۲۸ گرم یا بیشتر، با کاهش ۱۹ درصدی احتمال کلی ابتلا به بیماری‌های قلبی-متابولیک همراه بوده است.

علت این امر شاید وجود عناصر ضدالتهابی و آنتی اکسیدان های مفید برای قلب باشد. وجود پتاسیم، منیزیم و آهن در حبوبات از عوامل احتمالی کاهش عوارض قلبی با مصرف حبوبات است.

کد مطلب 6969828

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