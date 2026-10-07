به گزارش خبرگزاری مهر، «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌ جمهور آمریکا، روز سه‌ شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز پس از سفر انتخاباتی خود به آلاسکا، بر ضرورت کاهش توان غنی‌سازی هسته‌ای ایران برای دستیابی به هرگونه توافق تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توافق‌های پیشین احتمالاً تنها شامل تضمین‌های مبهم بوده است، مدعی شد که ایران باید برای پایان دادن به تنش‌ها، اقدامات ملموس و «معناداری» در زمینه کاهش غنای هسته‌ای خود انجام دهد.

ونس در مقام دفاع از مواضع سخت‌گیرانه واشنگتن، با طرح پرسشی تئوریک در مورد نیاز ایران به سوخت با غنای بالا تأکید کرد: «اگر هدف ایران عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای است، چرا به سوخت غنی‌شده ۶۰ درصدی نیاز دارد؟ برای اثبات تعهد به عدم ساخت سلاح هسته‌ای، باید ظرفیت غنی‌سازی کاهش یابد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که معاون ترامپ بر این باور است که آمریکا نباید «حرف را با عمل معاوضه کند» و خواستار دریافت امتیازات مشخص و عملی از سوی تهران است.

در همین راستا، تنش‌های ناشی از اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، ابعاد جدیدی یافته است. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز است و حملات غیرقانونی به مراکز تحت پادمان، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و تهدیدی جدی برای نظام عدم اشاعه محسوب می‌شود. تهران همواره خواستار برخورد بی‌طرفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این تجاوزات بوده است.

از سوی دیگر، ونس در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شد که علی‌رغم توانایی‌های ایران در ایجاد اختلال در مسیرهای کشتیرانی، این کشور قادر به متوقف کردن صادرات انرژی از تنگه هرمز نیست.

لازم به ذکر است که افزایش هزینه‌های جنگی و تلاطم در بازارهای جهانی انرژی که ناشی از اقدامات آمریکا بوده، به یکی از چالش‌های سیاسی اصلی برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات ماه نوامبر تبدیل شده است.

فشارها بر اقتصاد و هزینه‌های نظامی، از جمله مواردی است که بر محاسبات انتخاباتی در ایالات متحده تأثیر گذاشته است.