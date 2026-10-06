صدور ۱۴۰ هزار سند مالکیت برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، زمان خوب عصر امروز سه شنبه در نشست مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با مجموعه ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری تفاهم نامه ای با سه هدف منعقد کرده است.

وی، امنیت حقوقی، رونق اقتصادی و توسعه پایدار را از اهداف تفاهم نامه اعلام کرد و افزود: امنیت حقوقی، جلوگیری از تعارضات، دعوا و نزاع ها در محل را به دنبال دارد. رونق اقتصادی وثایق بانکی و قضایی را شامل می شود که برای روستاها بسیار مفید است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: همچنین طرح توسعه پایدار مربوط به بنیاد مسکن است که از این طریق می تواند طرح های هادی را به صورت دقیق اجرا کند.

خوب اظهار کرد: از ابتدای برنامه سوم توسعه تاکنون

در راستای این تفاهم نامه، حدود ۱۴۰ هزار سند مالکیت برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه امروز نیز جلسه ای برای نظم بخشی، ادامه‌ی این فرایند و خدمت به روستاییان تشکیل شد، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ جلد سند مالکیت صادر شده که تحقق ۵۰ درصدی برنامه را رقم زده است.