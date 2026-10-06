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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

بررسی حادثه سقوط بالابر با ۵ فوتی در رویان

بررسی حادثه سقوط بالابر با ۵ فوتی در رویان

ساری- سقوط بالابر در یک پروژه ساختمانی در شهر رویان، جان پنج کارگر را گرفت و پنج نفر دیگر را راهی مراکز درمانی کرد و بازرسان کار برای بررسی علت حادثه در محل حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه بالابر در یکی از پروژه‌های ساختمانی شهر رویان دچار حادثه شد و در پی سقوط آن، شماری از کارگران حاضر در محل مصدوم شدند.

بر اساس اعلام اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، در این حادثه پنج نفر جان خود را از دست دادند و پنج نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی در محل حضور یافتند و عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان را انجام دادند.

همچنین بازرسان کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران برای بررسی دقیق حادثه و شناسایی عوامل و علل منجر به سقوط بالابر در محل پروژه حاضر شدند.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های کارشناسی درباره ابعاد مختلف حادثه در حال انجام است و جزئیات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6970051

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    نظرات

    • بختیار IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      1 0
      پاسخ
      علت این حوادث غم انگیز فقط عامل انسانی است بی تفاوتی،بی خیالی،تنبلی در ایمن سازی،و بی اهمیتی جان مردم , متاسفانه سرزمین ما را بلا گرفته،

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