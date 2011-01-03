به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور، درحاشیه جلسه هیئت دولت گفت: آنچه امروز در مجلس تصویب شد، راه و مسیر قانونی خود را طی می کند و دولت به قانون عمل خواهد کرد اما در این زمینه با دولت مشورت لازم نشد.



وی با اشاره به حضور رئیس جمهور و هفت نفر از وزرا در شورای عالی ورزش گفت: به نظر ما صلاح در این بود که با همین سازمانهای موجود کار را ادامه می دادیم ضمن اینکه سازمان جوانان با امور ورزش سنخیتی ندارد که درهم ادغام شوند.



معاون اول رئیس جمهور ایجاد بارمالی اضافه برای دولت را از پیامدهای تشکیل وزارت ورزش وجوانان دانست و با اشاره به ضرورت قانونی کوچک شدن دولت گفت: در قانون برنامه که درحال حاضر مراحل نهایی خودش را طی می کند گفته شده است که دولت به کوچک کردن خود اهتمام بورزد و وزارتخانه هایش را از 21 به 17 کاهش دهد.



وی اضافه کرد: البته دولت مطیع قانون است اما بهتر بود در این باره کار کارشناسی بیشتری می شد.