آمریکا، اسرائیل و انگلیس قاتلین دانشمندان ایرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیدل کاسترو کشته شدن و ربایش دانشمندان هسته ای ایران را پروژه مشترک لندن، تل آویو، و واشنگتن بر شمرد و گفت: این سه کشور و دیگر قدرت ها مسئول سلاخی دانشمندان اتمی ایرانی هستند.

کاسترو 84 ساله در مقاله خود تحت عنوان" انیشتن چه می گفت؟" که مجله آتلانتیک چاپ آمریکا بخش هایی از آن را نقل کرده می نویسد: سازمان های اطلاعاتی این سه کشور در تلاش هستند تا در برنامه هسته ای ایران خرابکاری کنند و با اقدامات خود که گاهاً شامل محو برنامه ریزی شده دانشمندان ایران است گفتگوهای هسته ای را تخریب کنند.

وی افزود: تحولاتی جدی در رابطه با قصابی دانشمندان ایرانی وجود دارد که از سوی بریتانیا، اسرائیل و آمریکا و دیگر قدرتها سازماندهی شده است.

رهبر سابق کوبا در مقاله خود این پرسش را طرح می کند که اگر انیشتن درباره عملیات های آمریکا، انگلیس و اسرائیل برای محو دانشمندان هسته ای شنیده بود چه می گفت؟

رهبر سابق کوبا همچنین می گوید: از سال 2007 چندین دانشمند ایرانی از جمله مسعود علی محمدی و مجید شهریاری به قتل رسیده اند.

فیدل کاسترو افزود: رخدادهای جدی دیگری وجود داشت که طی آنها دانشمندان ایران از سوی این سه کشور و دیگر قدرت ها مورد هدف قرار گیرند و از سوی جریان اصلی رسانه ای پوشش داده نمی شود.

کاسترو در مقاله دیگری که از سوی "ساندی تلگراف" انگلیس به چاپ رسیده به موضوع ترور دانشمندان ایرانی از سوی موساد اشاره می کند و می نویسد: من هیچ برهه ای را در تاریخ به یاد نمی آورم که در آن ترور و کشتن دانشمندان، سیاست رسمی گروهی از قدرت ها شود که خود مسلح به سلاح های اتمی هستند.