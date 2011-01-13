به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام سید محمد حسینی در دیدار با جمعی از طلاب حوزه علمیه اصفهان گفت: مخالفان مذهب تشیع در سالهای اخیر از فناوری نوین همچون شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت علیه شیعیان استفاده کرده‌ و به ایجاد شبهه می‌پردازند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده سایتهای ضد شیعی در جهان، اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از 50 درصد از سایتهای اسلامی متعلق به وهابیون است.

محقق حوزه علمیه قم با اشاره به تاثیرپذیری وهابیون از کتابها و منابع بسیار نوشته شده در سالهای گذشته، تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که امروز از سوی وهابیون بیان می‌‌شود، قرض گرفته شده از کتاب المغنی نوشته قاضی عبدالجبار معتزلی است.

وی با اشاره به استفاده وهابیون از فناوریهای نوین، اضافه کرد: مخالفان شیعه از فناوریهای نوین همچون شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت بیشترین بهره را می‌برند و با استفاده از آنها اخبار و شبهات وهابیون را علیه شیعیان منتشر می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: بر اساس برخی از تحقیقات صورت گرفته، بیش از 50 درصد از سایتهای اسلامی اینترنت متعلق به وهابیون است.

وی با بیان اینکه 1.5 میلیون صفحه اطلاعات در اینترنت پیرامون معرفی حضرت ولیعصر(عج) به عنوان منجی وجود دارد، گفت: این در حالیست که 18 میلیون صفحه اطلاعات با هدف معرفی حضرت مسیح(ع) به عنوان منجی در اینترنت قرار گرفته است.

محقق حوزه علمیه قم افزود: از حدود یک‌هزار و 800 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای که در منطقه خاورمیانه قابل رویت است بیش از 300 شبکه متعلق به وهابیون است.

حجت‌الاسلام حسینی با تاکید بر لزوم مقابله با این جریانهای منحرف، تصریح کرد: امروز تکلیف ما بیشتر از پرچم‌داران نسلهای قبل تفکر شیعه است زیرا آنان چنین امکانات و ابزارهای اطلاع‌رسانی را در اختیار نداشتند.