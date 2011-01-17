به گزارش خبرنگار مهر، پس از ثبتنام دو تیم ملی ازبکستان و بحرین برای شرکت در چهاردهمین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری کرمان تیم "سکراسپور" (sekerspor) ترکیه به عنوان سومین تیم خارجی حضور خود را در این تور قطعی کرد.
این تیم با ترکیب ورزشکارانی چون "ولادمیر کوئف"، "دانیل آندونوف پتروف"، "دانیل بوگومیلوف" و "استانسیلاو نیکولوف" از بلغارستان، "مصطفی سیار"، "ایوب کاراگوبک" و "میدال کال" از ترکیه در تور بین المللی کرمان شرکت خواهد کرد.
چهاردهمین دوره تور دوچرخهسواری بینالمللی کرمان از 5 تا 9 اسفندماه سالجاری و در پنج مرحله برگزار میشود.
