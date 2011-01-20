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۳۰ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

470 روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند

470 روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل گاز گلستان، یکی از اهداف مهم شرکت را جایگزینی گاز طبیعی بجای سایر سوخت فسیلی دانست و گفت: در این راستا، تاکنون در سطح استان تعداد 24 شهر و 470 روستا از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح پنجشنبه در نشست این شرکت افزود: علاوه براین 444 واحد صنعتی عمده و 46  جایگاه CNG را از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان،  تعداد زیادی از روستاها در حاشیه جنگل قرار دارند که جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل گازرسانی را در این مناطق تسریع نموده تا در حد بسیار زیادی در کاهش آلاینده های زیست محیطی و فراهم نمودن هوای سالم برای مردم شریف استان مفید باشد.

مدیرعامل گاز گلستان در ادامه در خصوص اهم افتخارات کسب شده شرکت در راستای حفظ محیط زیست گفت: از جمله افتخارات شرکت در صیانت از این مهم که با تائید سازمان حفاظت محیط زیست کسب شده می توان به دریافت کد ملی زیست محیطی و تمدید آن در سال89، دریافت لوح خدمات سبز، دریافت لوح خدمات برتر سبز، دریافت لوحهای تقدیر از سازمان محیط ز یست درراستای صیانت از محیط زیست اشاره کرد.

باقری رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت گاز گلستان نیز گفت: محیط زیست نعمتی خدادادی است که باید از فواید بیشمارآن بهرمند شویم، لذا به منظورصیانت از این نعمت مهم سیستمی تحت عنوان  مدیریت HSE که متشکل ازبهداشت، ایمنی و محیط زیست است در سازمانها برنامه ریزی و راه اندازی شده است.
 
وی اظهار داشت: این سیستم برعملکرد دستگاهها درمحیط کار، محیط زیست و همچنین دراجرای در پروژه های شرکت نظارت می کند تا جلوی وقوع  عوامل مخرب در محیط  گرفته شده و از مشکلات و آلودگی ها  محیطی بکاهد.
 
وی افزود: مدیریت HSE سیستمی است که بصورتی یکپارچه و با همسوئی و همکاری همه  نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات، سعی در ایجاد محیطی سالم، دلپذیر و با نشاط و بدور از حوادث و آسیب های محیطی دارد.
کد مطلب 1236581

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