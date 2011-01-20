470 روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی صبح پنجشنبه در نشست این شرکت افزود: علاوه براین 444 واحد صنعتی عمده و 46 جایگاه CNG را از نعمت گاز بهره مند شدند.
وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان گلستان، تعداد زیادی از روستاها در حاشیه جنگل قرار دارند که جهت حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگل گازرسانی را در این مناطق تسریع نموده تا در حد بسیار زیادی در کاهش آلاینده های زیست محیطی و فراهم نمودن هوای سالم برای مردم شریف استان مفید باشد.
مدیرعامل گاز گلستان در ادامه در خصوص اهم افتخارات کسب شده شرکت در راستای حفظ محیط زیست گفت: از جمله افتخارات شرکت در صیانت از این مهم که با تائید سازمان حفاظت محیط زیست کسب شده می توان به دریافت کد ملی زیست محیطی و تمدید آن در سال89، دریافت لوح خدمات سبز، دریافت لوح خدمات برتر سبز، دریافت لوحهای تقدیر از سازمان محیط ز یست درراستای صیانت از محیط زیست اشاره کرد.
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