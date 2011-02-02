151 طرح گازرسانی در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این طرح ها شامل گازرسانی به یک شهر،96 روستا ، 38 واحد صنعتی و هشت پروژه مسکن مهر است.

وی اظهار داشت: گازرسانی به نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد و هفت جایگاه cng از دیگر طرح ها با اعتباری بالغ بر 44 میلیارد و 55 میلیون تومان در شهرستانهای مختلف استان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام پروژه های مصوب سفر اول و دوم دولت در بخش گاز در استان اجرایی شده و بیشتر آن به بهره برداری رسیده است.

سنگدوینی بیان داشت: گازرسانی به مراوه تپه یکی از پروژه ها مصوب دولت بود که در 21 بهمن با حضور معاون وزیر نفت و با اعتبار 23 میلیارد تومان افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود: گاز رسانی به نیروگاه علی آباد، شهرک صنعتی گنبد، کارخانه سیمان پیوند و فولاد نورد مینودشت از دیگر پروژه هاست.

وی تصریح کرد: در غرب استان، گاز رسانی به بندرگز و کردکوی و روستاهایی که قابلیت گاز رسانی را دارند به اتمام رسیده است.

وی اظهار داشت: در پروژه های افتتاحی 33 روستا با اعتبار شش میلیارد و 330 میلیون تومان وجود دارد که 19هزارو 500 نفر از مزایای آن بهره مند می شوند و به این ترتیب غالب روستاهای پرجمعیت و 90 درصد جمعیت روستایی استان گازرسانی شده اند.

سنگدوینی در ادامه گفت: در 63 روستا نیز عملیات اجرایی با 11میلیارد تومان اعتبار و بهره مندی 36هزارنفر آغاز می شود که بیشترین تعداد روستاها مربوط به آق قلا و گنبد است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: پیش بینی می شود در سال 90 تمام روستاهای گرگان بجز روستاهای بالادست مانند شاهکوه و زیارت که امکان ندارند گازرسانی شوند.

وی تصریح کرد: در گرگان با 21 روستا و اعتبار سه میلیارد و 600 میلیون تومان و در گنبد با 26 روستا و اعتبار چهار میلیارد و 600 میلیون تومانی گاز رسانی آغاز می شود.