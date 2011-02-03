18هزار گلزار شهدا عطرافشانی شد/ نیروهای مسلح به مهمانی لاله ها رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه برابر با 14 بهمن در سومین روز از ایام االه دهه فجر انقلاب اسلامی که روز"انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد، شهادت" نامگذاری شد، با حضور خانواده های معظم شاهد، ایثارگران ، رزمندگان ، نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم مراسم میهمانی لاله ها با حضور بر مزار شهدا در سراسر کشور و برگزاری آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا آغاز گردید.

آئین غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با عنوان "مهمانی لاله‌ها" در بهشت زهرا (س) و 112 گلزار شهدا در تهران، گلزار شهدای شمیرانات و شهدای اقلیت‌های مذهبی و دیگر مناطق استان تهران همزمان با 18 هزار گلزار شهید سراسر کشور عصر امروز پنج شنبه صورت گرفت.







گفتنی است بهشت زهرا وگلزار شهدای ارامنه در تهران و همچنین گلزار شهدا در شهرهای اصفهان، بوشهر، کرج، تبریز، قزوین، مشهد، شاهرود، زاهدان، یزد، کرمان، توسط بالگردها نیروهای مسلح گلباران شد.

طبق اعلام برگزار کنندگان،این مراسم در گلزار شهدای بهشت‌ زهرا (س) تهران از ساعت 14.30 آغاز شده و قرار است، مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران، حجت الاسلام رحیمیان نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد شهید، نمایندگان استان تهران در مجلس، برخی مسئولان و مدیران دستگاه‌ها، فرمانداران واعضاء شورای اسلامی به همراه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگر تهران بزرگ در مراسم "مهمانی لاله‌ها" حضور یافته و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام با آرمانهای حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق نمایند.