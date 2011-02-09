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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: نماز نشانه بندگی خداوند متعال است که باید با خلوص نیت همراه باشد، برای نمازگزار محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزى پیش‌بینی شده است.

آیه روز:

اتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى‏دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا مى‏داند چه مى‏کنید .

سوره عنکبوت، آیه 45

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص):

اَلصَّلاةُ مِن شَرائِعِ الدّینِ وَ فیها مَرضاةُ الرَّبِّ عَزَّوَجَلَّ وَ هِىَ مِنهاجُ النبیاءِ وَ لِلمُصَلّى حُبُّ المَلائِکَةِ وَ هُدىً و ایمانٌ وَ نورُ المَعرفَةِ وَ بَرَکَةٌ فِى الرِّزقِ.

نماز، از آیین هاى دین است و رضاى پروردگار در آن است و آن راه پیامبران است. براى نمازگزار، محبت فرشتگان، هدایت، ایمان، نور معرفت و برکت در روزى است.

خصال، ص 522، ح 11

کد مطلب 1245979

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