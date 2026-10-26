به گزارش خبرگزاری مهر، جلال رحیم‌زاده روز دوشنبه با اشاره به ظرفیت‌های زراعت پنبه در استان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سطح زیرکشت پنبه در آذربایجان‌شرقی در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۰ هکتار است و با احتساب میانگین عملکرد پیش‌بینی‌شده ۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم وش در هکتار، میزان تولید این محصول به حدود سه هزار تن خواهد رسید.

وی افزود: با در نظر گرفتن بازده استحصال ۲۵ درصدی وش پنبه به پنبه محلوج، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۵۰ تن پنبه محلوج از محصول تولیدی استان استحصال شود. همچنین برآورد می‌شود حدود یک‌هزار و ۴۰۰ تن پنبه‌دانه نیز از فرآوری وش تولیدی به دست آید که از ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی در زنجیره صنایع تبدیلی و تکمیلی برخوردار است.

رحیم‌زاده با بیان اینکه شهرستان خداآفرین تنها شهرستان تولیدکننده پنبه در استان است گفت: امسال سطح زیرکشت این محصول در خداآفرین حدود ۵۸۰ هکتار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود نزدیک به سه هزار تن وش پنبه از مزارع این شهرستان برداشت شود. بر این اساس، خداآفرین جایگاه محوری در تولید پنبه استان دارد و توسعه اصولی این کشت می‌تواند به تقویت فعالیت‌های کشاورزی و صنایع وابسته در منطقه کمک کند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: پنبه تولیدی علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع پنبه‌پاک‌کنی و نساجی، از طریق استحصال پنبه‌دانه نیز ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. پنبه‌دانه پس از فرآوری، در تولید روغن و محصولات جانبی مورد استفاده در خوراک دام کاربرد دارد و می‌تواند در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند.

وی درباره ارقام مورد استفاده در مزارع پنبه استان اظهار کرد: صددرصد ارقام کشت‌شده در مزارع پنبه آذربایجان‌شرقی از ارقام وارداتی است که از نظر عملکرد کمی و ویژگی‌های کیفی، ظرفیت مناسبی برای تولید محصول مطلوب دارند. انتخاب رقم متناسب با شرایط منطقه، استفاده از بذر استاندارد و مدیریت صحیح مزرعه از عوامل مؤثر در دستیابی به عملکرد مناسب و ارتقای کیفیت محصول به شمار می‌رود.

رحیم‌زاده همچنین از فعالیت دو واحد کارخانه پنبه‌پاک‌کنی در استان خبر داد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری کارخانه‌ها می‌تواند ضمن کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید، به افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده محصول پنبه کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه مکانیزاسیون در زراعت پنبه خاطرنشان کرد: استفاده اصولی از ماشین‌آلات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، موجب افزایش سرعت عملیات زراعی، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش ضایعات برداشت می‌شود. توسعه مکانیزاسیون متناسب با شرایط مزارع نیز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و بهبود درآمد پنبه‌کاران باشد.