قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا و بیشتر قطعات سکه در بازار تهران امروز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ نسبت به میانگین روز گذشته افزایش دارد. در لحظه تنظیم این گزارش، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۶۷۲ هزار و ۶۹۶ تومانی به ۲۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده و مظنه تهران نیز از ۱۱۴ میلیون تومان عبور کرده است.

افزایش قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار

هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲.۶۱ درصدی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۸۹۶ هزار و ۵۵۸ تومانی، معادل ۲.۶۱ درصد، به ۳۵ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسیده است.

همچنین مظنه تهران با افزایش دو میلیون و ۹۱۳ هزار و ۹۶۴ تومانی، معادل ۲.۶۱ درصد، در سطح ۱۱۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان قرار دارد.

رشد قیمت انواع سکه؛ سکه امامی به ۲۶۹ میلیون تومان رسید

در بازار سکه نیز قیمت بیشتر قطعات افزایش یافته است. سکه طرح جدید یا امامی با رشد پنج میلیون و ۳۳۲ هزار و ۵۲۴ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این افزایش معادل ۲.۰۲ درصد است.

سکه طرح قدیم نیز با رشد پنج میلیون و ۱۹۸ هزار و ۲۲۰ تومانی، به ۲۶۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش ۲.۰۴ درصدی را ثبت می‌کند.

ربع‌سکه با افزایش یک میلیون و ۹۶۴ هزار و ۴۰۱ تومانی، بیشترین رشد درصدی را در میان قطعات سکه دارد و با افزایش ۲.۶۲ درصدی، ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.

نیم‌سکه نیز با رشد یک میلیون و ۱۹۲ هزار و ۲۳۳ تومانی به ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، سکه یک‌گرمی نسبت به میانگین روز گذشته تغییر قیمتی ندارد و همچنان ۳۸ میلیون تومان قیمت دارد.

دو عامل اثرگذار بر بازار طلا

در بازارهای جهانی، معاملات طلا امروز با روندی مثبت دنبال می‌شود و اونس جهانی به کانال چهار هزار دلاری بازگشته است. بهای اونس در لحظه تنظیم این گزارش در محدوده چهار هزار و ۲۱ دلار قرار دارد که نسبت به میانگین روز گذشته ۲۴ دلار و ۷۵ سنت، معادل ۰.۶۲ درصد، افزایش نشان می‌دهد.

در بازار ارز داخلی نیز دلار با وجود تغییرات محدود، در محدوده کانال ۲۷۰ هزار تومان قرار دارد و بر اساس نرخ اعلام‌شده، با افزایش حدود دو هزار تومانی در محدوده ۲۷۲ هزار تومان دادوستد می‌شود.

رشد هم‌زمان اونس جهانی و نرخ ارز از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی است.