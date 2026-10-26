خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: سال‌هاست هر کس از کرج راهی تهران یا قزوین می‌شود، یا از فردیس به مترو و پایانه‌های این شهر می‌رسد، ناگزیر باید از محدوده پل شهید سلطانی (پل فردیس) بگذرد؛ نقطه‌ای که مسیرهای شهری و بین‌شهری در آن به هم گره می‌خورند و ترافیکش دیگر برای شهروندان خبر نیست، عادت روزانه است.

این عادت قرار بود تغییر کند. مشاور انتخاب شده، اعتبار تخصیص یافته و سه گزینه عمرانی روی میز آمده است. اما به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج، هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز نهایی نیست و حتی نمی‌توان زمانی برای تصمیم نهایی یا آغاز عملیات اجرایی اعلام کرد.

در مرکز این گره، پل کلاک ایستاده است؛ جایی که در ورودی محدوده از سمت قزوین، خطوط عبوری کم می‌شود و پایه‌های پل کنار مسیر جاده مخصوص، گلوگاه را تنگ‌تر می‌کند. نگرانی درباره پایداری پل در زلزله هم بر این ماجرا سایه انداخته است.

علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر کرج، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح مشکلات این محدوده، از وضعیت پل کلاک، مطالعات مشاور و ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای دستیابی به راهکار اجرایی سخن گفته است.

مهم‌ترین مشکل ترافیکی محدوده شهید سلطانی چیست؟

این محدوده دو چالش اصلی دارد؛ نخست ترافیک و دوم انتقال و ساماندهی مسافران. ترافیک در مسیرهای شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی، شهروندان را با مشکل مواجه کرده و طراحی گردش‌های ترافیکی موجود نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

چرا با وجود اقدامات عمرانی گذشته، این محدوده همچنان با ترافیک مواجه است؟

بخشی از مشکل به نحوه طراحی دسترسی‌ها و تلاقی مسیرهای پرتردد مربوط می‌شود. باید بررسی کنیم که آیا طراحی‌های قبلی همچنان پاسخگوی حجم و الگوی تردد امروز هستند یا نیاز به بازنگری دارند.

پل کلاک چه نقشی در شکل‌گیری این گره ترافیکی دارد؟

در مسیر ورودی از سمت قزوین به محدوده شهید سلطانی، تعداد خطوط عبوری کاهش پیدا می‌کند و پس از عبور از این بخش دوباره افزایش می‌یابد. همین وضعیت، مسیر را به یک گلوگاه تبدیل کرده است.

آیا وضعیت پایه‌های پل کلاک در این محدودیت مؤثر است؟

بله، قرارگیری پایه‌های پل در محدوده اتوبان و مجاورت آن با مسیر جاده مخصوص، بر وضعیت تردد اثر می‌گذارد. یکی از موضوعات مشترک در گزینه‌های پیشنهادی مشاور، حذف پل یا جابه‌جایی پایه‌های آن و تعریض مسیر است.

درباره فرسودگی و ایمنی پل چه بررسی‌هایی انجام شده است؟

پل کلاک در شرایط عادی محل عبور خودروهای سبک و سنگین است، اما درباره پایداری آن در شرایط بحرانی، از جمله زلزله، نگرانی‌هایی وجود دارد که باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

آیا حذف پل کلاک به معنای مسدود شدن دسترسی‌های محلی خواهد بود؟

هدف طرح‌ها مسدود کردن دسترسی‌ها نیست. در گزینه‌های بررسی‌شده تلاش شده است دسترسی به کلاک، جاده مخصوص و مسیر تهران تسهیل شود. البته طرح‌ها هنوز اولیه هستند و باید بررسی‌های بیشتری روی آن‌ها انجام شود.

چند گزینه برای اصلاح این محدوده مطرح شده است؟

در بررسی‌های اولیه سه گزینه عمرانی مطرح شد، اما این گزینه‌ها هنوز نهایی نیستند. قرار است مشاور طرح‌ها را بازنگری کند و گزینه‌های بیشتری ارائه دهد تا مشکلات تردد شمالی ـ جنوبی نیز در کنار ترافیک شرقی ـ غربی مورد توجه قرار گیرد.

چرا اصلاح ترافیک عبوری به‌تنهایی کافی نیست؟

در بررسی طرح‌ها تأکید داشتیم که فقط ترافیک عبوری اتوبان ملاک نباشد. رفت‌وآمدهای داخل شهر کرج و مسیرهای شمالی ـ جنوبی نیز باید در نظر گرفته شوند؛ زیرا هدف، کاهش مشکلات تردد شهروندان در کل محدوده است.

مسئولیت اجرای راهکار نهایی بر عهده کدام دستگاه است؟

این محدوده یک مسئله بین‌دستگاهی است. شهرداری‌های کرج و فردیس، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مجموعه‌های مرتبط با قطار شهری تهران و کرج در آن نقش دارند. برای رسیدن به تصمیم اجرایی، هماهنگی میان این دستگاه‌ها ضروری است.

کمیسیون عمران شورا برای هماهنگی دستگاه‌ها چه اقدامی انجام داده است؟

حدود چند هفته پیش موضوع در کمیسیون عمران مطرح شد و به شهرداری‌های کرج و فردیس تذکر داده شد تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

پس از آن، جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجموعه‌های مرتبط برگزار شد و پیگیری‌ها برای رسیدن به راهکار مشترک ادامه دارد.

آیا برای تهیه طرح اصلاح ترافیک، مشاور انتخاب شده است؟

بله، مشاور انتخاب شده و با تخصیص اعتبار، مطالعات مربوط به طرح ترافیکی در حال انجام است. با این حال، گزینه‌های موجود باید تکمیل و بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود.

چه زمانی می‌توان انتظار داشت طرح نهایی شود و عملیات اجرایی آغاز شود؟

در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی اعلام کرد. مشاور باید بررسی‌ها را تکمیل کند و نظر دستگاه‌های مرتبط نیز در تصمیم نهایی لحاظ شود. برای پیشبرد کار، همراهی اداره کل راهداری و سایر مجموعه‌های مسئول ضروری است.

آیا شهرداری کرج به‌تنهایی می‌تواند این گره ترافیکی را برطرف کند؟

خیر؛ چون بخشی از مسیر در حوزه مسئولیت دستگاه‌های دیگر قرار دارد. اگر هماهنگی لازم شکل نگیرد، اجرای راهکار جامع با مشکل مواجه می‌شود. باید مجموعه‌های مرتبط برای یک تصمیم مشترک به توافق برسند.

در کنار اصلاح زیرساخت، ساماندهی مسافران مترو چه جایگاهی در این برنامه دارد؟

محدوده شهید سلطانی محل تلاقی خط پنج متروی تهران، خط دو قطار شهری کرج و مسیرهای حمل‌ونقل عمومی شهرهای اطراف است. بنابراین، مدیریت انتقال مسافران نیز باید هم‌زمان با اصلاح ترافیک مورد توجه قرار گیرد.

برای کاهش مشکلات مسافران شهرهای جنوبی کرج چه برنامه‌ای مطرح شده است؟

در جلسه برگزارشده پیشنهاد شد یکی از پایانه‌های شهرداری کرج برای ساماندهی مسافران شهرهای جنوبی اختصاص یابد. همچنین استفاده از بخشی از پارکینگ جنوبی محدوده شهید سلطانی برای استقرار تعدادی از تاکسی‌های فردیس در دست بررسی است.

با توجه به مشکلات ترافیکی و حمل‌ونقل عمومی، اولویت اصلی چیست؟

باید هم‌زمان به اصلاح دسترسی‌ها، بررسی وضعیت پل کلاک، مدیریت ترافیک و ساماندهی انتقال مسافران توجه کنیم. هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی تمام مشکلات محدوده شهید سلطانی نخواهد بود.

گره ترافیکی شهید سلطانی همچنان به تصمیمی فراتر از اقدامات یک دستگاه نیاز دارد؛ تصمیمی که در آن، اصلاح زیرساخت، تعیین تکلیف وضعیت پل کلاک و ساماندهی حمل‌ونقل عمومی به‌صورت هماهنگ دنبال شود. با آغاز مطالعات مشاور و برگزاری نشست‌های بین‌دستگاهی، اکنون پرسش اصلی شهروندان این است که گزینه نهایی چه زمانی مشخص می‌شود و برنامه اجرایی کاهش ترافیک این محدوده چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید.