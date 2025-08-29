آغاز افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ طرح در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ طرح گچساران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
فرماندار گچساران در این رابطه گفت امروز ۹۵ طرح گچساران با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در سطح این شهرستان کلنگ زنی و افتتاح میشود.
ایوب مقیمی مهمترین این طرحها را کلنگ زنی آغاز مجدد ساخت تونل دیل عنوان کرد و ادامه داد: این تونل در سالهای اخیر تعطیل شده بود که با پیگیریهای انجام شده مجدد فعال شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ساخت محور گچساران-چرام را از دیگر طرحهای کلنگ زنی بیان کرد و گفت این طرح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته میشود.
یدااله زحمانی اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد اهالی دهستان بویراحمد گرمسیر و تکمیل کریدور شمال به جنوب کشور است.
وی افزود: با بهره برداری از این مسیر دسترسی استانهای مرکزی و غربی کشور به بنادر و استانهای جنوبی تسهیل مییابد.
خبر در حال تکمیل......../
