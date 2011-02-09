مشکل حریم تهران مدیریت چندگانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با اشاره به موضوع اسکان های غیر رسمی و توجه به آن در تهیه طرح جامع تهران گفت: باید دید که آیا در طرح جامع جدید تهران این موضوع مورد توجه قرار گرفته و آیا بررسی شده است که پشت دیوار شهر تهران چه بار جمعیتی وجود دارد و باید چه اقداماتی را انجام داد.

وی با بیان این که شاهد آن هستیم که برخی روستاها به شهر تبدیل می شوند وحاشیه نشینی در تهران رو به افزایش است، افزود: در حاشیه شهر تهران جمعیت زیادی در حال جذب است و این اتفاق در آینده موجب می شود تا سربار این جمعیت به سمت تهران سرریز شود و خواهان امکانات باشد و برای ارائه امکانات مورد نیاز باید برنامه ریزی داشت و حتی انگیزه هایی را ایجاد کرد تا مانع مهاجرت افراد از شهر و روستاها به حاشیه های کلانشهر ها و پایتخت شد.

متقی تصریح کرد: مدیریت چندگانه از مشکلات حریم تهران است ، باید علت ها را بررسی کرد و با همکاری یکدیگر وضعیت به وجود آمده را مدیریت کرد.

وی با اشاره به اقدامات مثبت شهرداری تهران درخصوص موضوع حریم گفت : مالکیت حریم بر اساس قانون بر عهده حاکمیت است، اما تعدد مالکیت زیاد است و از این رو به متولیان بحث پیشنهاد دادیم تا موضوع حاکمیت را به لحاظ مدیریتی بر حریم یکی کنند.

وی افزود: بر اساس قانون تبصره 99، 100 و 101 نظارت و کنترل بر عهده شهرداری هاست و شهرداری نیز تنها مجاز به جلوگیری در بحث ساخت وساز است.

متقی با تاکید بر این که تهران پایتخت است و باید شرایط متناسب با پایتخت برای آن در نظر گرفت، گفت: ضوابط تهران نباید با ضوابط سایرکلانشهرها یکسان باشد و باید جاذبه های تهران به عنوان پایتخت بالا رود و شهرداری در این زمینه برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.