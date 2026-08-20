به گزارش خبرنگار مهر، یاسم خانمحمدیان ظهر پنجشنبه در نشست ویژه بررسی وضعیت و رفع موانع پرونده‌های اراضی شهرستان آبدانان با حضور نماینده مردم حوزه انتخابیه جنوب استان در مجلس با تشریح جزئیات پرونده‌های اراضی بلاتکلیف آبدانان، بر لزوم موشکافی سوابق و مستندات تأکید کرد و گفت: مبنای کار ما در رسیدگی به پرونده‌های اراضی، حرکت دقیق در چارچوب قوانین و مقررات است. در این مسیر، رعایت هم‌زمان دو اصل حیاتی یعنی حقوق عامه و مردم و حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی ملی اولویت قطعی و غیرقابل تغییر اداره‌کل منابع طبیعی استان است.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی بین‌دستگاهی برای عبور از بن‌بست‌های اداری افزود: برخی از این پرونده‌ها به دلیل تداخل چالش‌های حقوقی میان بخش‌های مسکونی، کشاورزی و اراضی ملی، سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. باز کردن این گره‌های قدیمی، نیازمند هماهنگی منسجم و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های مسئول است تا روند بررسی‌ها شتاب گرفته و از استمرار دغدغه‌های مردم منطقه جلوگیری شود.

در ادامه این نشست مقرر شد با دستور کار مشخص و پیگیری مستمر، موانع اجرایی پرونده‌های هدف در کوتاه‌ترین زمان برطرف شده و پاسخگویی شایسته به مطالبات مردمی انجام گیرد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، شهرستان آبدانان آغازگر این طرح منسجم بوده و این مدل ساماندهی اراضی با مدیریت اداره‌کل منابع طبیعی و همکاری سایر نهادهای متولی، به ترتیب در تمامی شهرستان‌های حوزه جنوبی استان ایلام عملیاتی و پیگیری خواهد شد.