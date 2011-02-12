سرودن شعر نیازمند پشتوانه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا مهدی‌زاده شامگاه شنبه در نشست تخصصی نثر ادبی از سلسله نشست‌های سومین جشنواره هنر آسمانی که در سالن کنفرانس دبیرخانه جشنواره هنرهای آسمانی برگزار شد در خصوص اینکه بعضی از افراد خواهان سرودن شعر هستند بیان داشت: بعضی از افراد فکر می‌کنند برای سرودن شعر باید یک مجموعه اشعار را بخوانند ولی بدین صورت نیست و این افراد باید یک پشتوانه فرهنگی داشته باشند و در صورت نداشتن پشتوانه فرهنگی شاید یک فرد بتواند شعری بسراید ولی همانند گردو تو خالی خواهد بود.



وی اضافه کرد: با کلاس‌های آموزشی برای یادگیری سرودن شعر موافق نیستم و امروزه این کار نیز در جامعه مد شده است و با نقد اثر بیشتر از کلاس رفتن موافقم و کلاس رفتن در درجه دوم کار قرار دارد.



شعر و هنر ودیعه الهی است



استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شعر و هنر یک ودیعه الهی است که به هر فردی داده نمی‌شود بیان داشت: ممکن است یک فردی تا مقطع دکتری ادبیات پیش رفته باشد ولی این نشان دهنده این نمی‌باشد که فرد قادر به شعر گفتن باشد و شعر و هنر یک ودیعه الهی است و به هر کسی داده نمی‌شود.



وی ادامه داد: برخی افراد که جوهره شعر گفتن در درون آن‌ها است این استعداد را در درون خود کسب می‌کنند ولی به آن توجه نمی‌کنند برخی دیگر نیز آن را کشف نمی‌کنند و تمام این موارد سبب جلوگیری از بروز خلاقیت این افراد می‌شود.



بها به نثر ادبی در طول تاریخ داده نشده است



مهدی‌زاده با اشاره به اینکه نثر ادبی و شعر متصل به یکدیگر هستند و رابطه دو جانبه بین این دو وجود دارد بیان داشت: نثرهای ادبی در طول تاریخ همپای شعر به آن بها داده نشده است و قبل از انقلاب سوء پشینه‌ای هم به آن شد، تا مدت‌ها بعد از انقلاب فکر می‌کردند نثر ادبی‌‌ همان قطعه ادبی رومانتیک، عاشقانه و سخیف بوده ولی به مرور زمان کسانی که در این زمینه فعالیت کردند متوجه شدند می‌توان جور دیگر به این مضامین نگاه کرد.



وی اظهار داشت: مهم‌ترین مشخصه این نثر ادبی این بوده که در گذشته دارای سجع بوده و در شعر به آن قافیه می‌گویند، نثر ادبی در دهه‌های اخیر یک قالب تشخیصی به خود گرفت و اولین جرقه‌های این نثر در مفاهیم انقلاب توسط حجت الاسلام جواد محدثی رقم خورد و بعد از آن افرادی همچون محروم قیصر امین‌پور در این زمینه به طور مستقل شروع بکار کردند.



استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه یک نثر ادبی نباید تبدیل به معما شود بیان داشت: ‌یکی ازمهم‌ترین مشخصه‌هایی که برای یک نثر ادبی می‌توان بر شمرد تفاوت آن با نثر روزنامه‌ای و عادی می‌باشد و در عناصر شعری باید خیال، احساس، اندیشه و آهنگ وجود داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه دکتر شریعتی قطعه ادبی ننوشته است ولی نثرش‌‌ همان سبک می‌باشد اضافه کرد: اندیشه و تصویر در اثرهای دکتر شریعتی بسیار زیاد موج می‌زند.



مهدی‌زاده همچنین در خصوص آثار حافظ اظهار داشت: کارهای حافظ در زمانش پاره و نابود می‌شده است و اثرهای وی توسط شاگردانش جمع آوری می‌شده است.