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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲

مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

گناوه- همزمان با فرارسیدن روز ملی مساجد، مراسم گرامیداشت چهلم رهبر شهید با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیون و اقشار مختلف مردم در مسجد آیت‌الله طالقانی شهرستان گناوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با هدف تبیین شخصیت و سیره رهبر شهید و تبیین جایگاه مساجد در منظومه فکری انقلاب اسلامی برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه سه شنبه شب در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با اشاره به پیوند ناگسستنی مساجد با نهضت‌های اسلامی،اظهار کرد: رهبر شهید نماد بارز استقامت، حماسه و عرفان در سپهر سیاسی و دینی بود و مساجد به عنوان پایگاه‌های اصلی تبیین این ارزش‌ها، نقشی کلیدی در استمرار مسیر این شهید والامقام دارند.

حجت الاسلام علی محمدی ، با اشاره به شاخص‌های مکتب رهبر شهید امت افزود: استقامت در برابر توطئه‌های دشمن، روحیه حماسی در دفاع از آرمان‌های انقلاب و نگاه عرفانی به خدمت به مردم، از جمله ویژگی‌هایی ایشان است که می‌تواند برای نسل امروز الگو باشد.

مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: رهبر شهید تنها یک رهبر سیاسی یا نظامی نبود، بلکه مکتبی از استقامت را بنا نهاد که در برابر طوفان‌های فتنه استوار ایستاد؛ حماسه او از جنس فداکاری و جانفشانی و عرفان او از جنس خدمت به خلق و پیوند با معبود بود.

وی سه مؤلفه استقامت، حماسه و عرفان را از ارکان مکتب رهبر شهید دانست که منظومه فکری انقلاب را شکل می دهند و بر نقش مساجد در انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان تأکید کرد.

مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

در این مراسم معنوی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و رهبر شهید امت و تکریم مساجد بمنظور ارج نهادن به تلاش‌های مخلصانه خادمان مسجد و تشویق نسل جوان به حضور پررنگ‌تر در مساجد و ایفای نقش مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از موذن و جوان فعال مسجدی تقدیر بعمل آمد.

مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید به پایان رسید.

کد مطلب 6920842

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