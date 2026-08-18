مراسم گرامیداشت روز ملی مساجد در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با هدف تبیین شخصیت و سیره رهبر شهید و تبیین جایگاه مساجد در منظومه فکری انقلاب اسلامی برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه سه شنبه شب در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با اشاره به پیوند ناگسستنی مساجد با نهضت‌های اسلامی،اظهار کرد: رهبر شهید نماد بارز استقامت، حماسه و عرفان در سپهر سیاسی و دینی بود و مساجد به عنوان پایگاه‌های اصلی تبیین این ارزش‌ها، نقشی کلیدی در استمرار مسیر این شهید والامقام دارند.

حجت الاسلام علی محمدی ، با اشاره به شاخص‌های مکتب رهبر شهید امت افزود: استقامت در برابر توطئه‌های دشمن، روحیه حماسی در دفاع از آرمان‌های انقلاب و نگاه عرفانی به خدمت به مردم، از جمله ویژگی‌هایی ایشان است که می‌تواند برای نسل امروز الگو باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه ادامه داد: رهبر شهید تنها یک رهبر سیاسی یا نظامی نبود، بلکه مکتبی از استقامت را بنا نهاد که در برابر طوفان‌های فتنه استوار ایستاد؛ حماسه او از جنس فداکاری و جانفشانی و عرفان او از جنس خدمت به خلق و پیوند با معبود بود.

وی سه مؤلفه استقامت، حماسه و عرفان را از ارکان مکتب رهبر شهید دانست که منظومه فکری انقلاب را شکل می دهند و بر نقش مساجد در انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان تأکید کرد.

در این مراسم معنوی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا و رهبر شهید امت و تکریم مساجد بمنظور ارج نهادن به تلاش‌های مخلصانه خادمان مسجد و تشویق نسل جوان به حضور پررنگ‌تر در مساجد و ایفای نقش مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از موذن و جوان فعال مسجدی تقدیر بعمل آمد.



این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید به پایان رسید.