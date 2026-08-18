مسئولان دیلم با ۲ نفر از آزادگان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم با همراهی حجت‌الاسلام اسدی امام جمعه ،اکبری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران وخلیجی رییس مخابرات شهرستان با حضور در منزل آقایان «عبدالله تنگسیری» و «مصطفی رومزی»، از آزادگان سرافراز شهرستان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

فرماندار شهرستان دیلم سه شنبه شب در این دیدار با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: آزادگان سرافراز با سال‌ها تحمل سختی و دوری از وطن و خانواده، در دوران اسارت نیز عزت و سربلندی ملت ایران را حفظ کردند و امروز به عنوان الگوهای صبر، ایثار و مقاومت شناخته می‌شوند.

اسماعیل کاظمی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز است و تکریم این عزیزان وظیفه‌ای همگانی و افتخاری برای مسئولان است.

وی بیان کرد: آزادگان با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس رقم زدند و باید فرهنگ ایثار و مقاومت و خاطرات این عزیزان به نسل‌های آینده منتقل شود.

در این دیداربا قدردانی از صبر، ایستادگی و فداکاری آقایان عبدالله تنگسیری و مصطفی رومزی، از مقام والای آزادگان سرافراز تجلیل کردند.