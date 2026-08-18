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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۲

مسئولان دیلم با ۲ نفر از آزادگان دیدار کردند

مسئولان دیلم با ۲ نفر از آزادگان دیدار کردند

بوشهر- به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی مسئولان شهرستان دیلم با دو تن از آزادگان این شهرستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی فرماندار دیلم با همراهی حجت‌الاسلام اسدی امام جمعه ،اکبری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران وخلیجی رییس مخابرات شهرستان با حضور در منزل آقایان «عبدالله تنگسیری» و «مصطفی رومزی»، از آزادگان سرافراز شهرستان، با آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

فرماندار شهرستان دیلم سه شنبه شب در این دیدار با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: آزادگان سرافراز با سال‌ها تحمل سختی و دوری از وطن و خانواده، در دوران اسارت نیز عزت و سربلندی ملت ایران را حفظ کردند و امروز به عنوان الگوهای صبر، ایثار و مقاومت شناخته می‌شوند.

اسماعیل کاظمی افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز است و تکریم این عزیزان وظیفه‌ای همگانی و افتخاری برای مسئولان است.

وی بیان کرد: آزادگان با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس رقم زدند و باید فرهنگ ایثار و مقاومت و خاطرات این عزیزان به نسل‌های آینده منتقل شود.

در این دیداربا قدردانی از صبر، ایستادگی و فداکاری آقایان عبدالله تنگسیری و مصطفی رومزی، از مقام والای آزادگان سرافراز تجلیل کردند.

کد مطلب 6920846

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