به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "اینجا بدون من" به کارگردانی بهرام توکلی امروز یکشنبه 24 بهمنماه ساعت 13 در سالن اصلی برج میلاد روی پرده رفت اما به دلیل تمایل نداشتن توکلی برای حضور در جلسه، نشست نقد و بررسی فیلم برگزار نشد.
"اینجا بدون من" اقتباسی از نمایشنامه "باغ وحش شیشهای" نوشته تنسی ویلیامز است و قصه خانوادهای را روایت میکند که پای دخترشان مشکل دارد و تمام دغدغه این خانواده رفع مشکل اوست. پارسا پیروزفر، صابر ابر، فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، احمد ساعتچیان و وحید نفر در این فیلم ایفای نقش میکنند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، طراح چهرهپرداز: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی و دستیار و برنامهریز: علی ملاقلیپور، تهیهکننده: سعید سعدی.
بهرام توکلی فیلمهای سینمایی "پابرهنه در بهشت" و "پرسه در مه" را کارگردانی کرده است.
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