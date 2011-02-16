آزیتا رصافی، تهیهکننده مستند "خاکهای نرم کوشک" درباره تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم به کارگردانی بیژن شکرریز در مشهد آغاز شده و تا دو هفته دیگر در مشهد و روستاهای کدکن و گلبو ادامه خواهد داشت. پس از آن گروه به مدت دوهفته در شهرک دفاع مقدس مستقر خواهند بود و بخشهای جنگی آن را به تصویر خواهند کشید.
وی درباره نگارش فیلمنامه این مستند گفت: فیلمنامه "خاکهای نرم کوشک" براساس کتابی به همین نام که تاکنون 137 بار تجدید چاپ شده، نوشته سعید عاکف نوشته شده است.
این تهیهکننده در پاسخ به این سئوال که این مستند چه هدفی را دنبال میکند؟ توضیح داد: "خاکهای نرم کوشک" نگاه متفاوتی به زندگی یکی از سرداران شهید دفاع مقدس شهید عبدالحسین برونسی دارد، یکی از فرماندهان جنگ که پیش از جنگ معمار بوده و در طول جنگ تبدیل به یکی از فرماندهان بزرگ میشود که تصمیمات مهم و موثری در عملیات و موقعیتهای حساس میگیرد.
رصافی خاطرنشان کرد: برنامه به این موارد و جنبهها و ابعاد مختلف روحی و معنوی شخصیت او میپردازد و در پنج قسمت 30 دقیقهای برای گروه مستند شبکه یک ساخته میشود.
عوامل مستند "خاکهای نرم کوشک" عبارتند از مدیر تصویربرداری: رامین دانیالی، مدیر صدابرداری: هادی ساعد محکم، نویسندگان: نرجس ادبخواه، مرضیه خدیوی و لیلا نادری (کارگاه ایدهپردازی و فیلمنامهنویسی ترمه)، براساس طرحی از مرحوم هادی بهزادی، مدیر تولید: آرش کریمی، دستیار کارگردان: نرجس ادبخواه، دستیار تهیه: فاطمه رسولزاده، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: محمد پازوکی و طراح صحنه ولباس: مرضیه خدیوی.
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