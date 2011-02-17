سیمرغ بلورین در دستان سینماگران آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر چهارشنبه شب 27 بهمنماه در برج میلاد برگزار شد. مراسم با قرائت آیات قرآن کریم شروع شد و پس از آن مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره چند کلمه صحبت کرد.
مسعودشاهی گفت: از همه عزیزانی که در برگزاری این جشن کمک کردند با زبانی قاصر تشکر میکنم، عزیزانی که برای این جشن قدم برداشتند، قدم زدند، فیلم ساختند و باعث افتخار این سرزمین بزرگ شدند، امشب آخرین شب از این جشن بزرگ است، به همه آنها که برای توسعه فرهنگ و رشد سینمای کشور قدم برمیدارند خسته نباشید میگویم و امیدوارم سلامت باشند و قصورم را ببخشند.
برنامه با معرفی برگزیدگان بخش ویدئو سینما ادامه پیدا کرد، در این بخش آنهایی که دیپلم افتخار دریافت کردند 50 میلیون ریال جایزه نقدی گرفتند و آنهایی که سیمرغ بلورین را دریافت کردند یک خودروی پراید هم به آنها اهدا میشد. پس از این بخش جواد شمقدری پیامش را خواند. وی در بخش پایانی پیامش به برگزاری همایش "هالیوودیسم و سینما" در حاشیه جشنواره امسال اشاره کرد و آن را یکی از بهترین دستاوردهای فرهنگی برای جشنواره امسال دانست.
در بخش دیگری از مراسم، برگزیدگان بخش فیلمهای اول، جشنواره بیست و نهم فیلم فجر معرفی شدند، در این بخش دیپلم افتخار بهترین دستاورد هنری به همراه خودروی پراید به وحید نصیریان برای فیلم "قلب سیمرغ" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه و یک دستگاه خودروی پراید به نگار آذربایجانی و فرشته طائرپور اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن و یک دستگاه خودروی پراید به غزل شاکری برای فیلم سینمایی "آینههای روبرو" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد و یک دستگاه خودروی پراید به پژمان بازغی برای فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" اهدا شد. جایزه ویژه هیئت داوران به صادق صفایی برای بازی در فیلم "سفر سرخ" اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین کارگردانی این بخش به حمید فرخنژاد برای فیلم "سفر سرخ" اهدا شد. در این بخش دیپلم افتخار بهترین فیلم به همراه یک دستگاه پراید به امیر ثقفی برای فیلم "مرگ کسب و کار من است" اهدا شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو به همراه یک دستگاه خودرو پراید به حمید فرخنژاد برای فیلم "سفر سرخ" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه جشنواره بیست و نهم فیلم فجر در بخش فیلمهای اول به فیلم "آیینههای روبرو" به کارگردانی نگار آذربایجانی اهدا شد.
اسفندیار رحیم مشایی مدیر دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از مراسم روی سن رفت و گفت: حضورم در این جا صرفا برای اظهار ادب است، برای کسانی که در تاریخ این سرزمین، هنر را فراگرفتند و به دیگران آموختند. امروز باید تلاش کنیم هنرمند زندگی کنیم، زندگی هنرمندانه عزت و آزادگی خواهد داد و جامعهای که هنر نداشته باشد، نمیتواند ادعای فرهنگ داشته باشد.
وی ادامه داد: سینما یکی از ظرفیتهای بزرگی است که در حوزه هنر در دنیا شناخته شده است. ما حوزهای موثر و فراگیرتر از سینما نمیشناسیم. سینمای ایران علیرغم تمام مشکلات، نشان داده زنده است و توانمند است و ادعا دارد که میتواند به افقهای بزرگتری دست یابد. هرکس میتواند گامی برای پیشرفت سینما بردارد باید این کار را بکند و این یک تکلیف است و اقتضا این است که وارد صحنه شود. این تکلیف هم انسانی است و هم ملی است.
رحیم مشائی افزود: دولت برای توسعه سینمای کشور برنامه خوبی دارد، از جمله تجهیزات و شهرکهای سینمایی که بتواند تولیدات بهتر و بیشتری برای محصولات سینمای ایران فراهم کند. برای آینده بهتر سینمای کشور همه با هم تلاش خواهیم کرد.
بخش اصلی برنامه با اهدای جوایز برگزیدگان مسابقه سینمای ایران آغاز شد، سیمرغ بلورین بهترین چهرهپردازی به همراه یک دستگاه خودروی تیبا به سعید ملکان برای فیلمهای "فرزند صبح" و "آلزایمر" اهدا شد، جایزه این بخش را سید احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اهدا کرد.
سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه رایانهای به همراه خودروی تیبا به امیررضا معتمدی برای فیلم "راه آبی ابریشم" اهدا شد، جایزه این بخش را علی معلم اهدا کرد. سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی به همراه خودروی تیبا به محسن روزبهانی برای فیلم سینمایی "33 روز" اهدا شد، جایزه این بخش را ابوالقاسم طالبی اهدا کرد.
سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه و لباس به همراه خودروی تیبا به ایرج رامینفر برای فیلم سینمایی "جرم" اهدا شد، رامینفر جایزهاش را از مدیرعامل ایران خودرو دریافت کرد.
سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری به همراه یک دستگاه خودروی تیبا به محمود سماکباشی برای فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" اهدا شد. سماک باشی جایزهاش را از مجید انتظامی دریافت کرد.
سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری به همراه یک دستگاه خودرو سواری تیبا به اسحاق خانزادی و علی ابوالصدق برای فیلم سینمایی "جرم" اهدا شد. دیپلم افتخار به همراه خودرو پراید بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به شهاب حسینی برای بازی در فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" اهدا شد که جایزه این بخش توسط میراعلایی اهدا شد.
دیپلم افتخار به همراه خودروی پراید بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به محسن تنابنده برای بازی در فیلم سینمایی "ندارها" توسط علی معلم اهدا شد. سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار به همراه خودروی پراید بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به حامد بهداد برای بازی در فیلم سینمایی "جرم" اهدا شد.
دیپلم افتخار به همراه دستگاه خودروی پراید بهترین بازیگر نقش مکمل زن به ساره بیات برای بازی در فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین " اهدا شد. سیمرغ بلورین به همراه دستگاه خودروی سمند بهترین بازیگر نقش مکمل زن به مهناز افشار برای بازی در فیلم سینمایی "سعادت آباد" اهدا شد.
دیپلم افتخار به همراه خودروی پراید بهترین بازیگر مرد به علی مصفا برای فیلم "آسمان محبوب" اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد به همراه خودروی سمند به مهدی هاشمی برای بازی در فیلمهای سینمایی "آقا یوسف" و "آلزایمر"اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن به همراه خودروی پراید به مهتاب کرامتی برای بازی در فیلم "آلزایمر" اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن به همراه یک دستگاه خودرو سمند در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به ویشکا آسایش برای بازی در فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" اهدا شد.
سیمرغ بلورین بهترین موسیقی به همراه یک دستگاه خودرو سمند به کارن همایونفر سازنده موسیقی فیلم سینمایی "جرم" اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین تدوین به همراه یک دستگاه خودروی سمند به واروژ کریممسیحی برای تدوین فیلم سینمایی "ندارها" اهدا شد.
سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری به همراه یک دستگاه خودروی سمند به محمود کلاری برای فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" اهدا شد. دیپلم افتخار و یک خودروی پراید برای بهترین فیلمنامه به احمدرضا معتمدی برای فیلم سینمایی "آلزایمر" اهدا شد.
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به همراه یک دستگاه خودرو پراید به اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" اهدا شد. سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به همراه یک دستگاه خودروی سمند به اصغر فرهادی برای کارگردانی فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" اهدا شد.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم به همراه یک دستگاه خودروی سمند به مسعود کیمیایی برای کارگردانی فیلم سینمایی "جرم" اهدا شد. سیمرغ بلورین و جایزه ویژه هیئت داوران به همراه یک دستگاه سمند به داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم "آسمان محبوب" اهدا شد. دیپلم افتخاربه همراه پنج سکه بهار آزادی برای ساخت فیلم "ملاقات" به شاپور قریب به عنوان مسنترین کارگردان جشنواره اهدا شد. عباس رافعی به نمایندگی از قریب جایزه را دریافت کرد.
اولین نمونه سیمرغ زرین به بهترین فیلم از نگاه ملی به همراه 12 سکه بهار آزادی به محمدرضا بزرگنیا برای فیلم "راه آبی ابریشم" اهدا شد. دیپلم افتخار ویژه جشنواره به همراه خودروی پراید به محمدرضا اسلاملو برای فیلم "جعبه سیاه" اهدا شد.
سیمرغ بلورین ویژه جشنواره به همراه خودرو پراید به فیلم "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه اهدا شد.
سیمرغ بلورین ویژه جشنواره به همراه خودروی پراید به حمید بهمنی برای فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" اهدا شد. سیمرغ بلورین مردمی جشنواره بیست و نهم فجر به فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی اهدا شد.
شفیع آقا محمدیان، هاشم میرزاخانی، گلاب آدینه، نورا هاشمی، علی روئینتن، مجید جوزانی، سید ضیا هاشمی، محمدرضا شریفینیا، علیرضا سجادپور، محمدرضا آهنج، ماهچهره خلیلی و... از حاضران در این مراسم بودند.
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