سیمرغ بلورین در دستان سینماگران آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر چهارشنبه شب 27 بهمن‌ماه در برج میلاد برگزار شد. مراسم با قرائت آیات قرآن کریم شروع شد و پس از آن مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره چند کلمه صحبت کرد.

مسعودشاهی گفت: از همه عزیزانی که در برگزاری این جشن کمک کردند با زبانی قاصر تشکر می‌کنم، عزیزانی که برای این جشن قدم برداشتند، قدم زدند، فیلم ساختند و باعث افتخار این سرزمین بزرگ شدند، امشب آخرین شب از این جشن بزرگ است، به همه آنها که برای توسعه فرهنگ و رشد سینمای کشور قدم برمی‌دارند خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم سلامت باشند و قصورم را ببخشند.

برنامه با معرفی برگزیدگان بخش ویدئو سینما ادامه پیدا کرد، در این بخش آنهایی که دیپلم افتخار دریافت کردند 50 میلیون ریال جایزه نقدی گرفتند و آنهایی که سیمرغ بلورین را دریافت کردند یک خودروی پراید هم به آنها اهدا می‌شد. پس از این بخش جواد شمقدری پیامش را خواند. وی در بخش پایانی پیامش به برگزاری همایش "هالیوودیسم و سینما" در حاشیه جشنواره امسال اشاره کرد و آن را یکی از بهترین دستاوردهای فرهنگی برای جشنواره امسال دانست.

در بخش دیگری از مراسم، برگزیدگان بخش فیلم‌های اول، جشنواره بیست و نهم فیلم فجر معرفی شدند، در این بخش دیپلم افتخار بهترین دستاورد هنری به همراه خودروی پراید به وحید نصیریان برای فیلم "قلب‌ سیمرغ" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه و یک دستگاه خودروی پراید به نگار آذربایجانی و فرشته طائرپور اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن و یک دستگاه خودروی پراید به غزل شاکری برای فیلم سینمایی "آینه‌های روبرو" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد و یک دستگاه خودروی پراید به پژمان بازغی برای فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" اهدا شد. جایزه ویژه هیئت داوران به صادق صفایی برای بازی در فیلم "سفر سرخ" اهدا شد.

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی این بخش به حمید فرخ‌نژاد برای فیلم "سفر سرخ" اهدا شد. در این بخش دیپلم افتخار بهترین فیلم به همراه یک دستگاه پراید به امیر ثقفی برای فیلم "مرگ کسب و کار من است" اهدا شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو به همراه یک دستگاه خودرو پراید به حمید فرخ‌نژاد برای فیلم "سفر سرخ" اهدا شد. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه جشنواره بیست و نهم فیلم فجر در بخش فیلم‌های اول به فیلم "آیینه‌های روبرو" به کارگردانی نگار آذربایجانی اهدا شد.

اسفندیار رحیم مشایی مدیر دفتر رئیس جمهوری در بخش دیگری از مراسم روی سن رفت و گفت: حضورم در این جا صرفا برای اظهار ادب است، برای کسانی که در تاریخ این سرزمین، هنر را فراگرفتند و به دیگران آموختند. امروز باید تلاش کنیم هنرمند زندگی کنیم، زندگی هنرمندانه عزت و آزادگی خواهد داد و جامعه‌ای که هنر نداشته باشد، نمی‌تواند ادعای فرهنگ داشته باشد.

وی ادامه داد: سینما یکی از ظرفیت‌های بزرگی است که در حوزه هنر در دنیا شناخته شده است. ما حوزه‌ای موثر و فراگیرتر از سینما نمی‌شناسیم. سینمای ایران علیرغم تمام مشکلات، نشان داده زنده است و توانمند است و ادعا دارد که می‌تواند به افق‌های بزرگتری دست یابد. هرکس می‌تواند گامی برای پیشرفت سینما بردارد باید این کار را بکند و این یک تکلیف است و اقتضا این است که وارد صحنه شود. این تکلیف هم‌ انسانی است و هم ملی است.